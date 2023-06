Mais de 40.000 pessoas foram transferidas para outras localidades na Índia e do Paquistão devido à aproximação do poderoso ciclone Biparjoy, que é acompanhado por ventos de mais de 150 quilómetros por hora, disseram hoje autoridades locais.

O ciclone Biparjoy, nome que significa “desastre” em bengali, avança esta terça-feira pelo Mar Arábico e deve atingir a costa na quinta-feira entre o sul do Paquistão e o oeste da Índia, segundo os serviços meteorológicos.

A província paquistanesa de Sindh foi evacuada, tendo sido retiradas mais de 22.000 pessoas, enquanto no estado indiano de Gujarat 20.000 pessoas foram transferidas, segundo as autoridades dos dois países.

As autoridades de Gujarat dizem que as chuvas torrenciais e os ventos fortes, à medida que o ciclone se aproxima, já mataram três pessoas, duas delas crianças, devido a uma parede que desmoronou, e uma mulher foi atingida por uma árvore.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Cerca de 1,6 milhões de pessoas estão em risco, segundo as autoridades indianas.

No Paquistão, entre 22.000 e 23.000 moradores de localidades à beira-mar foram transferidos para o interior, disse à AFP o vice-comissário do distrito de Badin, Agha Shahnawa. Dezenas de milhares de pessoas foram alojadas em abrigos temporários montados em escolas do distrito.

Em 2021, a mesma região foi atingida pelo ciclone Tauktae, que matou mais de 150 pessoas e causou estragos consideráveis.

Os ciclones são uma ameaça comum nas costas do norte do Oceano Índico, onde vivem dezenas de milhões de pessoas. Segundo os cientistas, estes fenómenos tendem a tornar-se mais violentos devido ao aquecimento global.