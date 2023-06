A revista está disponível nas bancas e em www.510.pt, com portes grátis até ao final do mês.

Mosteiros, palácios, castelos, conventos – as Pousadas de Portugal constituem uma rede única, que permitiu recuperar e manter de portas abertas alguns dos edifícios mais emblemáticos do país. O nosso convite, impresso em 144 páginas, é que embarque numa volta a Portugal pelas 35 pousadas atualmente existentes, descobrindo-as uma a uma, nas suas semelhanças e nas suas singularidades.

Há pousadas muito antigas e outras mais recentes; edifícios profundamente remodelados e outros que preservaram ao máximo o traçado original; espaços cheios de design contemporâneo e outros que são autênticas viagens no tempo. Em todas as pousadas há um traço comum: o desejo de proteger e divulgar o património histórico, cultural e arquitetónico do país, e a vontade de proporcionar uma experiência inesquecível a cada visitante.

O guia está organizado de norte para sul, seguindo-se os arquipélagos dos Açores e da Madeira. Cada região tem direito a um separador e a um mapa ilustrado por Margarida Esteves, com as pousadas devidamente assinaladas. No interior, cada pousada é apresentada com uma visão mais global e outra mais detalhada, que vai aos pormenores que fazem a diferença e nos quais o hóspede, numa estadia mais curta, poderia nem reparar: um recanto de onde se vê a melhor vista, azulejos particularmente bonitos, um prato de degustação obrigatória em determinado restaurante – subtilezas para apreciar numa próxima estadia.

A revista tem um preço de capa de 8,90€ e existe ainda uma versão digital por 5,90€, à venda em 510.pt. As encomendas através do site estão com portes grátis até ao final de junho.