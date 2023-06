“Consegui passar direta à final, o que me poupa uma prova. Apesar de esta distância não ser olímpica, gosto muito de a fazer. É a distância que mais alegrias me tem dado, embora a troca para os 500 metros esteja a ser ótima, pois estou a aprender e a gostar muito do trabalho de equipa no K4. Mas ir aos 200 continua a deixar-me realizada. Final? Podia dizer muito, pois sonho alto e nunca alinho para perder. O impossível é apenas uma palavra. Vou tentar chegar o mais à frente possível”, afiançava Francisca Laia ao jornal O Jogo antes da segunda final nos Jogos Europeus depois do K4 500. Das palavras aos atos, a atleta do clube Os Patos, de Abrantes, há muito que tentava um pódio numa grande prova que não Taças do Mundo. E conseguiu.

Depois de um bom arranque, a atleta que ao longo destes ciclos olímpicos conseguiu terminar a licenciatura em Medicina e já está a exercer manteve-se sempre em lugares de pódio, entrou nos derradeiros metros na segunda posição e, apesar de uma ligeira quebra, segurou ainda a medalha de bronze, a primeira que a canoagem consegue nestes Jogos Europeus de Cracóvia-Malopolska. Na véspera, Francisca Laia tinha feito parte da equipa nacional no K4 500 com Joana Vasconcelos, Teresa Portela e Maria Rei, acabando a final A na sétima posição com poucas possibilidades desde início de sonhar com um lugar no pódio.

