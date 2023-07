Morreu o escritor Milan Kundera, com 94 anos. A morte do autor de “A Insustentável Leveza do Ser” foi noticiada pela televisão pública checa, país onde o escritor nasceu em 1929 (exilando-se, em 1975, em França).

Milan Kundera nasceu a 1 de abril de 1929, em Brnö, na antiga Checoslováquia e, em 1975, fixou residência em Paris, adotando em 1981 a nacionalidade francesa.

Autor de uma vasta obra, que abrange o romance, o ensaio e a poesia, Kundera é considerado um dos mais importantes escritores do século XX.

“A Insustentável Leveza do Ser” é a sua obra mais aclamada pelos leitores e pela crítica, e em muito contribuiu para o tornar num autor reconhecido internacionalmente.

Entre outros, Milan Kundera recebeu o Prémio Médicis (1973), o Prémio Mondello (1978), o Prémio Common Wealth (1981), o Prémio Jerusalém (1985) e o Prémio Independent de Literatura Estrangeira (1991).