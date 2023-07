Artigo em atualização

O antigo presidente do PSD, Rui Rio, volta a insistir que os atos que levaram a buscas da Polícia Judiciária na sua casa é “uma prática transversal a todos os partidos desde sempre” e que “nos anos 80 já era assim”. Numa entrevista esta sexta-feira à noite na SIC, Rio ataca Lucília Gago: “A primeira pergunta que gostava que a senhora Procuradora-Geral da República respondesse é, se esta é prática transversal a todos os partidos, porquê só ao PSD? E, se é só ao PSD, porquê só entre 2018 e 2021, que é exatamente o período que fui eu e só eu presidente do partido?”

Rui Rio explicou depois que brincou com isto para mostrar o “ridículo” da situação — numa alusão às declarações humoradas da varanda da sua casa — mas que agora era tempo de “falar a sério” porque o assunto é “grave”.

O ex-presidente do PSD admite que “o facto de uma prática errada ser praticada por todos, não a torna certa”. Mas insiste na não legalidade. O ex-líder social-democrata diz que, ao contrário do que disse o Presidente da República, “não há zona cinzenta nenhuma“, porque o grupo parlamentar e o PSD “são uma só entidade”, com um único número fiscal.

Para demonstrar que o ato já dura há muitos anos, Rui Rio lembra que a foram como a sua assessora (Florbela Guedes) recebe exatamente como o histórico assessor Zeca Mendonça. E pergunta: “Também vão a casa do presidente da altura que era Cavaco Silva? Ou do atual Presidente da República, que era presidente do partido quando eu fiz?” Indignado, Rio chega a desabafar: “Isto não é país que se apresente”.