O presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, considerou esta terça-feira que os Dias nas Dioceses são “um grande desafio” para o seu município, que se prepara para receber mais de 14 mil peregrinos, de 60 nacionalidades.

“Este é um grande desafio para o Município. Toda a organização da nossa parte, em conjunto com a organização das Jornadas, está a ser desenvolvida pelo nosso Gabinete dos Grandes Eventos, que já passou por desafios de igual ou superior dimensão e, portanto, tem mostrado a sua capacidade e a capacidade do Município para receber bem”, sustentou.

Os Dias nas Dioceses no concelho de Coimbra decorrem de 26 a 31 de julho, tendo por objetivo a integração dos jovens de todo o mundo nas comunidades paroquiais.

São organizados pelo do Comité Organizador Diocesano (COD) de Coimbra da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e contam com o apoio da Câmara Municipal de Coimbra.

De acordo com o autarca, o Município de Coimbra “não podia deixar de participar de braços abertos” nestes dias de preparação para a JMJ.

“E fá-lo abrindo as escolas aos jovens da Jornada Mundiail da Juventude, onde vão pernoitar, vão conviver, vão tomar as suas refeições, vão organizar as suas atividades. Além disso, participamos com todo o apoio logístico que é necessário e com isenção de taxas”, referiu.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os jovens que vão participar nos Dias na Dioceses em Coimbra vão ficar alojados na Escola Básica (EB) 2,3 Rainha Santa Isabel (salas e auditório para alojamento e atividades no exterior e interior, refeitório para refeições diárias), na EB 2,3 Alice Gouveia (salas e auditórios para atividades no interior), na EB 2,3 Eugénio de Castro (salas e auditórios para atividades no interior) e na Escola Secundária Avelar Brotero (salas e auditórios para higiene diária e atividades no exterior e interior).

Ficarão ainda nas escolas secundárias Infanta Dona Maria (salas e auditórios para higiene diária e atividades no exterior e interior) e D. Dinis (salas e auditório para alojamento e atividades no exterior e interior, refeitório para refeições diárias) e na Escola Silva Gaio (salas e auditórios para alojamento, higiene diária e atividades no exterior e interior).

De acordo com o coordenador do Comité Organizador Diocesano (COD) de Coimbra da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), Hugo Monteiro, Coimbra prepara-se para receber cerca de 14 mil peregrinos, de mais de 60 nacionalidades, de todos os continentes.

“Com eles vêm 34 bispos, 468 sacerdotes. Temos mais de 2.500 voluntários e mais de 10.700 famílias de acolhimento”, informou.

No seu entender, estes são “números muito bons, muito grandes” e que deixam o COD “muito satisfeito”.

Também o Bispo de Coimbra, Virgílio Antunes, destacou que estes são “números que impressionam”.

“Há um dinamismo que já é percetível e agora, à medida que se adensa a chegada deste acontecimento [JMJ], todos nós sentimos de facto uma alegria grande, um entusiasmo de dizer que valeu a pena todo o esforço que já foi feito e vale a pena todo o trabalho alegre que está a ser feito”, concluiu.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

A JMJ nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A edição deste ano, que contará com a presença do Papa Francisco, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de Covid-19.