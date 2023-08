Pode ser apenas uma coincidência, vale bem mais do que uma coincidência. Recuando ao último verão, numa fase em que a possibilidade de saída estava colocada de parte após o assédio de alguns clubes europeus mas que começava a notar-se algum descontentamento pelos atrasos na chegada de reforços para dar uma outra competitividade ao plantel, a Comissão de Apoio à Recandidatura de Pinto da Costa organizou um jantar de homenagem ao técnico que acabara de conquistar mais uma dobradinha pelos azuis e brancos.

“Sou apenas mais um elemento, que tento, dentro do que é a minha responsabilidade profissional, dar o meu melhor. Temos um líder há 40 anos que tem feito o seu trabalho de forma ímpar, fantástica, que é o nosso presidente. Esse, sim, é o principal responsável, porque é o líder máximo do clube. E tudo o que está abaixo do nosso presidente, tem que dar o melhor na sua responsabilidade profissional, para consegui o máximo de êxitos para este clube, que é para isso que trabalhamos. Sinto-me um elemento dentro deste grupo que trabalha para ter sucesso. O grande responsável é e será sempre o nosso líder máximo, que é o nosso presidente”, apontou o treinador que chegou em 2017 ao clube após as duas passagens como jogador.

Agora, num período mais conturbado pela saída de Otávio quando o técnico pensava que essa possibilidade já tinha passado após a passagem da cláusula de 40 para 60 milhões de euros a 15 de julho e pelo castigo que tem impedido do treinador de estar no banco por castigo, a mesma Comissão de Apoio à Recandidatura de Pinto da Costa liderada por Fernando Cerqueira quis organizar outra homenagem a Sérgio Conceição, que cumpre a sétima temporada no clube (um dos vários recordes que tem vindo a conseguir bater, entre tempo de permanência no cargo, jogos, vitórias e títulos), desta vez em pleno relvado do Estádio do Dragão.

O momento da homenagem a Sérgio Conceição ???? OJOGO pic.twitter.com/ANQynIdwZs — +FC Porto (@maisFCPorto) August 24, 2023

Assim, numa cerimónia que acabou por ser atrasada mais de uma hora em relação ao que estava inicialmente marcado, Sérgio Conceição recebeu duas peças em porcelana elaboradas exclusivamente para o treinador antes de tirar algumas fotografias individuais e de grupo entre um discurso a assinalar o momento que não contou com o presidente Pinto da Costa, que casou recentemente e não esteve por isso no Dragão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A devida homenagem devia ser feita a ele, ao nosso presidente, porque foi ele que apostou em mim. Uma pessoa e um clube que no fundo têm o mesmo propósito do que eu todos os dias: ganhar, ganhar e ganhar. Infelizmente não nos foi possível no ano passado ganhar tudo naquilo que são as competições internas, pelo menos a mais importante, mas da minha parte, da parte da equipa e do staff vamos continuar a defender os pergaminhos deste grande clube com ambição, determinação e vontade enorme de vencer. É com esse sentimento que vamos encarar esta nova época para que no final do ano possamos estar aqui outra vez para se possível mais uma homenagem pelo principal objetivo que é o Campeonato Nacional”, começou por comentar o treinador dos azuis e brancos num pequeno discurso a assinalar a cerimónia.

“Há uma palavra que tenho de dar a uma pessoa que é completamente altruísta, porque podia estar agora a descansar mas tem uma energia e uma vitalidade enormes, com uma mentalidade em que me revejo, vencedora e ganhadora, que fez com que, desde que assumiu a presidência do nosso clube tenha atingido tantos títulos nacionais e internacionais. Espero que assim continue por muitos mais anos e conto dar mais alegrias a todos os trabalhadores e adeptos”, concluiu Sérgio Conceição nesse discurso.