Era preciso recuar mais de uma década para encontrar o mesmo vencedor da Taça de Portugal por duas ou mais vezes de forma consecutiva. Aliás, no século XXI acontecera apenas três vezes, duas com o FC Porto a incluir a mais recente com os triunfos entre 2009 e 2011. Até nisso Sérgio Conceição marcou e vai marcar a presidência de Pinto da Costa no FC Porto: primeiro, quebrou o maior jejum sem a conquista da prova rainha com a vitória em 2020; agora, voltou a colocar os azuis e brancos a ganhar por duas vezes consecutivas o troféu que encerra a temporada, repetindo a vitória do ano passado com o Tondela frente ao Sp. Braga.

Ao todo, o líder dos azuis e brancos chegou aos 68 títulos no futebol, 69 se juntarmos ainda a Segunda Liga ganha pela equipa B em 2016 (o FC Porto foi então o segundo clube europeu a ver a equipa secundária ficar com um troféu, depois do Castilla do Real). E há conquistas para todos os gostos: duas Taças dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões (1987 e 2004), duas Taças UEFA/Liga Europa (2003 e 2011), duas Taças Intercontinentais (1987 e 2004), uma Supertaça Europeia (1987), 23 Campeonatos (1985, 1986, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2018, 2020 e 2022), 15 Taças de Portugal (1984, 1988, 1991, 1994, 1998, 2000, 2001, 2003, 2006, 2009, 2010, 2011, 2020, 2022 e 2023), 22 Supertaças (1983, 1984, 1986, 1990, 1991, 1993, 1994, 1996, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2020 e 2022) e uma Taça da Liga (2023).

Em paralelo, o FC Porto não só ficou mais próximo do recordista Benfica a nível de Taças de Portugal (26-19) como se distanciou do Sporting, aquele que foi durante vários anos o segundo clube com mais vitórias neste troféu (19-17). E também assim Sérgio Conceição fez mais história pelos azuis e brancos ao longo das seis épocas em que está no comando da equipa: mais jogos, mais vitórias, mais troféus e, depois deste triunfo com o Sp. Braga no Jamor, mais Taças de Portugal ao serviço dos dragões já depois de ter ganho na presente época mais uma Supertaça e de ter sido o obreiro da quebra do jejum de triunfos na Taça da Liga. Por tudo isso e muito mais que explica uma empatia com os adeptos que só encontra paralelo nos tempos de José Maria Pedroto, uma possível saída ganharia outro impacto, algo que Pinto da Costa voltou a refutar.

“Conversa com o Sérgio Conceição? Ele vai falar comigo, como fala sempre. Pode até falar comigo hoje. Ele sabe o futuro como eu. Eu sou presidente do FC Porto, tenho mais um ano de mandato, ele é o treinador do FC Porto, tem mais um ano de contrato. Esse é o futuro, é óbvio. Eu tenho o compromisso de mais um ano com o FC Porto, vou cumprir. Ele também. Qual é a dúvida? Sei que ele continua, não faz sentido pedir a um indivíduo que tem contrato que não continue. Sérgio Conceição é um homem de bem que cumpre sempre os seus compromissos. Tubarões europeus interessados? Os tubarões andam no mar, o Sérgio Conceição não é marinheiro”, apontou com a habitual ironia Pinto da Costa em declarações à RTP.

“Vitória justa? Sim, ainda não encontrei ninguém que dissesse o contrário. Tivemos imensas oportunidades. O guarda-redes do Sp. Braga fez uma excelente atuação e o nosso não teve oportunidade de mostrar o seu valor. Este é que é o verdadeiro espírito do dragão e mesmo com dez jogadores não se sentiu que estávamos com um a menos. Marcámos mais um golo e continuámos a controlar o jogo. Balanço da época? Foi uma época boa sem ser brilhante. Em quatro títulos ganhar três… Não podemos dizer que é uma má época. Mas não é excecional, essa foi quando ganhámos tudo. Queremos sempre vencer tudo e não vencendo tudo nunca é excecional. Há outros que não ganharam nada e acham que fizeram uma boa época”, ironizou.

“Mercado? Quando os jogadores têm uma cláusula de rescisão, não podemos garantir que este ou aquele fica. Qualquer jogador pode sair. Depois, consoante os que saem, temos de refazer o plantel. Diogo Costa, Pepe, Otávio, Toni Martínez, Marcano… Fala-se em todos. Fala-se em 28 jogadores para sair. Os que têm cláusula de rescisão é fácil sair se pagarem. Uribe? Esse sai. Tem um contrato fabuloso na Arábia Saudita e há muito que sabemos que não havia possibilidade de o manter, são números que o futebol português não comporta. Tenho pena, é um grande atleta e jogador”, concluiu o líder portista.

