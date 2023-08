O presidente interino da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Pedro Rocha, convocou uma reunião “extraordinária e urgente” do comité de presidentes das federações autónomas e territoriais, na segunda-feira à tarde, para uma “análise e avaliação da situação atual” da instituição.

O comunicado refere ainda que serão avaliadas as “decisões ou as ações a tomar” no caso Rubiales.

????⚽️ La RFEF convoca una reunión 'extraordinaria y urgente' de la Comisión de Presidentes de Federaciones de Ámbito Autonómico y Territoriales ????️ Tendrá lugar mañana a las 16:00 ???? Se tratará el 'análisis y evaluación de la situación actual' de la institución pic.twitter.com/uSbNCjJzUy — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 27, 2023

A reunião terá lugar às 16h00 (15h00 em Portugal continental), na Cidade Del Futebol, em Las Rozas, nos arredores de Madrid.

De acordo com o desportivo As, na reunião, Rocha deverá pedir aos presidentes de associações desportivas que se demitiram dos seus cargos por causa do caso Rubiales que regressem aos mesmos.

A reunião é marcada um dia depois de a FIFA ter suspendido Luis Rubiales pelo período de 90 dias enquanto aguarda as conclusões do processo disciplinar que foi aberto para analisar a conduta do presidente da Federação, após o beijo à jogadora Jenni Hermoso.