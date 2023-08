O Governo ainda está analisar o que vai fazer perante um agravamento das rendas previsto para o próximo ano de 6,94%, segundo os indicadores preliminares divulgados pelo INE.

Marina Gonçalves, ministra da Habitação, questionada sobre se o Governo pretende impor novo travão na subida, como fez para este ano, afirmou que o Governo “vai agora avaliar eventualmente as medidas”. “É preciso avaliar as várias possibilidades que temos em cima da mesa e, depois disso, podemos dizer se avançamos com alguma medida ou não”, realçou aos jornalistas à margem da visita a um edifício com 23 alojamentos que vão ser adquiridos pelo município do Fundão e que vão integrar a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário. Também no Fundão visitou habitações na zona histórica que vão ser reabilitadas no âmbito do 1.º Direito e da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário.

Questionada pelos jornalistas presentes, cujas declarações foram transmitidas pelas televisões, Marina Gonçalves recordou que estes dados do INE indicam valores a praticar em 2024, pelo que até final do ano ainda há tempo para a decisão, mas assegura que o pretende fazer “o mais breve possível”, até para que haja estabilidade.

“O que tínhamos dito e continuamos a dizer é que precisamos de ir acompanhando o mercado de arrendamento e encontrar soluções mais estruturais no mercado arrendamento”, acrescentou.

A fase agora é, no entanto, para já de avaliação dentro do Governo. O INE revelou esta quinta-feira que o dado da inflação a 12 meses sem habitação em agosto foi de 6,94%, o que servirá de referência para as atualizações das rendas em 2024 cujo contrato esteja dentro do NRAU (Novo Regime de Arrendamento Urbano) e nos casos em que os contratos não estabeleçam cláusulas diferentes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na prática se os números definitivos, que o INE divulgará a 12 de setembro, se confirmarem as rendas aumentam em 2024 6,94%. Para saber o valor da renda há que multiplicar a renda pelo coeficiente 1,0694. Ou seja, numa renda de 750 euros ficará com 802,05 euros.