No dia 1 de junho, todos os caminhos irão dar a Wembley, mítico palco em Inglaterra que vai receber agora em 2024 a final da Champions. Por agora, passadas que estão as emoções da terceira pré-eliminatória e do playoff que propiciou que Portugal voltasse a estar representado por três equipas com o apuramento do Sp. Braga após dois triunfos diante do Panathinaikos, era altura de conhecer a composição dos grupos para a temporada de 2023/24 que começa a 19/20 de setembro e termina a meio de dezembro – com tudo o que isso pode trazer depois de benefícios ou prejuízos nas ambições de chegada à fase a eliminar.

Benfica, FC Porto e Sp. Braga partiam em potes diferentes mas com alguns pontos em comum em torno de um sorteio com condições para formar “grupos da morte” ou quartetos mais acessíveis. No caso das águias, B. Dortmund e RB Leipzig surgiam como os menos difíceis entre todos os difíceis do pote 2, ao passo que do lado dos dragões havia Sevilha e Feyenoord como melhores opções no pote 1 (para o Sp. Braga, a receita era a mesma). Depois, o traço transversal a todos: evitar o Newcastle no pote 4 e, no caso de FC Porto e Benfica, o AC Milan no pote 3. Dentro destas possibilidades, tudo estava em aberto para as equipas nacionais.

No final, houve sortes diferentes para os clubes portugueses: o FC Porto, saindo no pote 2, ficou no grupo com o Barcelona mas tem Shakhtar (que faz os seus jogos em Hamburgo, na Alemanha) e Antuérpia, o que abre boas perspetivas de passagem; o Sp. Braga, a começar do pote 3, ficou com “missão impossível” num grupo com Real Madrid e Nápoles além do Union Berlim, com quem perdeu na última fase de grupos da Liga Europa; o Benfica, partindo do pote 1, encontrou um dos grupos mais equilibrados do sorteio, com o reencontro frente ao Inter, que ganhou nos quartos da última época, além de Salzburgo e Real Sociedad.

Grupo A: Bayern, Manchester United, Copenhaga e Galatasaray

Grupo B: Sevilha, Arsenal, PSV e Lens

Grupo C: Nápoles, Real Madrid, Sp. Braga e Union Berlim

Grupo D: Benfica, Inter, Salzburgo e Real Sociedad

Grupo E: Feyenoord, Atl. Madrid, Lazio e Celtic

Grupo F: PSG, B. Dortmund, AC Milan e Newcastle

Grupo G: Manchester City, RB Leipzig, Estrela Vermelha

Grupo H: Barcelona, FC Porto, Shakhtar e Antuérpia

A cerimónia serviu também para entregar os prémios aos melhores da última época, numa distinção que acabou por não trazer grandes surpresas. No masculino, Erling Haaland e Pep Guardiola, goleador e técnico do Manchester City que ganhou a Liga dos Campeões, a Premier League e a Taça de Inglaterra, receberam o prémio de Melhor Jogador do Ano e Melhor Treinador do Ano da UEFA. Já no feminino, Aitana Bonmatí, espanhola que antes de sagrar-se campeã mundial de seleções ganhou a Liga e a Champions pelo Barcelona, foi eleita a Melhora Jogadora do Ano, ao passo que Sarina Wiegman, que se sagrou campeã europeia pela Inglaterra e levou as Lioness à final do Mundial, foi a Melhor Treinadora do Ano.

Potes para o sorteio da fase de grupos de 2022/23 da Champions

Pote 1

Manchester City (Inglaterra), Sevilha (Espanha), Barcelona (Espanha), Nápoles (Itália), Bayern (Alemanha), PSG (França), Benfica (Portugal) e Feyenoord (Países Baixos)

Pote 2

Real Madrid (Espanha), Manchester United (Inglaterra), Inter (Itália), B. Dortmund (Alemanha), Atl. Madrid (Espanha), RB Leipzig (Alemanha), FC Porto (Portugal) e Arsenal (Inglaterra)

Pote 3

Shakhtar Donetsk (Ucrânia), PSV (Países Baixos), RB Salzburgo (Áustria), AC Milan (Itália), Sp. Braga (Portugal), Lazio (Itália), Estrela Vermelha (Sérvia) e Copenhaga (Dinamarca)

Pote 4