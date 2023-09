O ministro da Cultura pediu à IGAC que se desloque ao edifício Monumental, em Lisboa, para perceber o estado em estão as salas de cinema, encerradas em 2019, cuja desafetação à atividade cinematográfica foi pedida pela proprietária do espaço.

“Para apurar alguma informação divergente que existe sobre o estado efetivo das salas, terminado este período de receber respostas, pedi à IGAC [Inspeção-Geral das Atividades Culturais] que muito brevemente se desloque ao espaço para verificar ‘in loco’ o estado daqueles cinemas”, disse esta quinta-feira o ministro Pedro Adão e Silva, em declarações à Lusa e ao Público, em Lisboa, à margem do encontro internacional Book 2.0, organizado pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

No fim de julho, o Observador noticiou que a Merlin Propreties, atual proprietária do edifício Monumental, no Saldanha, não via “viabilidade em reabrir o cinema” que ali continua a existir, “entre o forte investimento que é necessário fazer no espaço e o momento difícil que o setor atravessa”. Semanas depois, o Ministério da Cultura confirmava ao Observador que tinha recebido um pedido de desafetação por parte da Merlin Properties, que estava a auscultar o setor antes de tomar uma decisão e que tinha pedido “esclarecimentos adicionais à proprietária do edifício”.

