"Precisamos de novos heróis. Amanhã pode ser demasiado tarde"

Marcelo Rebelo de Sousa, tocando em todos os cinco grandes temas destas conferências, avisou a audiência de que já não há como voltar atrás. “Precisamos de novos heróis. O mundo mudou. Precisamos de líderes inspiradores, com vidas inspiradoras e poder de mobilização. Líderes que tragam esperança, que arrisquem. Amanhã pode ser demasiado tarde, amanhã pode ser demasiado tarde.” E, referindo-se à sua recente deslocação à Ucrânia, o Presidente da República acrescentou: “Constatei quão urgente é a necessidade de reumanizar o mundo. Precisamos de mais emoção, empatia e de cada vez mais juventude.” E deixou uma saudação especial aos alunos das escolas envolvidas e de todas as escolas do mundo.

Um novo rumo para África

Depois da talk de Richard Roberts com soluções para a fome em África, Cristina Duarte, conselheira do secretário-geral das Nações Unidas para assuntos daquele continente, subiu ao palco para falar sobre a África de que o mundo precisa. Cristina Duarte começou por perguntar à plateia o que aconteceu ao mundo para hoje termos de estar aqui, umas dezenas de humanos, a falar sobre reumanizar o mundo? Mas ela própria responde: “A desumanização aconteceu porque, de uma forma silenciosa, temos vindo a perder valores e princípios como mundo. Houve uma quebra no contrato social. É apenas um indicador, mas nos Estados Unidos da América a produtividade do trabalho aumentou em 240% enquanto os salários aumentaram 0,5%”.

Cristina Duarte afirma também que África tem uma perda anual de 500 mil milhões de dólares anuais por ano – entre fluxos e financiamentos ilícitos, isenções fiscais, despesa pública ineficiente: “A riqueza é gerada cá, mas perde-se nisto e na falta de Estado e instituições.”

Ainda sobre as alterações climáticas e o papel de África no seu combate, Cristina Duarte afirmou: “A transição energética não nos diz respeito a nós quando ainda lutamos pelo acesso à energia. Produzimos apenas 3.8% do carbono. Por favor, reconheçam que temos pontos de partida diferentes, não nos imponham o vosso. Nós continuamos a oferecer um planeta verde”. Terminou com um apelo aos jovens para procurarem oportunidades fora das fronteiras da Europa, porque elas também existem em África.