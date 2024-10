Conferências do Estoril encerram com fado, prémios e discussões sobre o futuro da saúde global

O autor de Kriolu e Esquinas aproveitou para espalhar a sua mensagem de um país multicultural. “Portugal tem um potencial imenso e não o compreendemos. É dos países mais inclusivos e aculturados, por mais que nos tentem fechar e nos impor uma agenda”. Contudo, para alcançar esse potencial, o músico acredita que é necessário reconhecer os erros do passado. “Sofremos bastante com uma amnésia coletiva. A Alemanha soube reconhecer o seu erro, soube pedir desculpa e soube começar a olhar para o mundo de outra forma, tentar redimir-se. Vão dizer-me que não temos capacidade para o fazer? Duvido.”

A medicina e o futuro da saúde pública global

Além das cerimónias de encerramento, o final do segundo dia de conferências teve ainda tempo para várias palestras centradas no tema da saúde pública. Numa reflexão sobre o que ainda falta fazer para fortalecer a segurança global, o investigador John Amuasi olhou para o período da pandemia COVID-19 para expor alguns erros cometidos. “Uma das grandes falhas quando se estavam a desenvolver tratamentos foi a falta de ensaios clínicos nos países subdesenvolvidos. A maior parte dos testes foram feitos na Europa e na América do Norte. Temos de garantir que as grandes farmacêuticas, quando desenvolvem novas medicações, as desenvolvem para o mundo inteiro.”

Em entrevista, o colega de painel de Amuasi, Andre Kalil, desenvolveu a questão. “O problema de o acesso aos testes não ser equitativo é que, quando se estão a desenvolver novas terapias, há inevitavelmente variações na eficácia do tratamento. É preciso fazer testes em diferentes sítios para perceber a eficácia do tratamento em diferentes populações de pacientes. Isto é uma coisa que já devíamos estar a fazer há cinco ou dez anos e com a COVID-19 acordámos para o assunto”.