Ucrânia, inclusão e democracia nas Conferências do Estoril

Inclusão e direitos humanos

O painel que se seguiu juntou Elida Bautista, responsável máxima pela diversidade da Berkeley’s Haas School of Business, e Pedro Carmo Costa, co-fundador e CEO da Pulsey – um projeto que promove a inclusão no local de trabalho no mundo inteiro. Ambos concordaram que as diferenças não devem ser “toleradas”, mas sim “celebradas”. A moderadora da conversa, Jenny Hoobler, professora na Nova SBE, referiu que “uma discussão sobre reumanização não estaria completa sem se falar sobre diversidade”.

“Diversidade é garantir que temos representação dentro da organização, que temos um espelho dos mercados que servimos. Inclusão é garantir que toda essa diversidade se reflete em quem pertence à organização ou empresa.”, notou Pedro Carmo Costa

Elida Bautista acrescentou que “é muito importante que os líderes de empresas e futuros empresários conheçam os desafios e benefícios da diversidade”: “Se estão à procura de atrair talento, têm de tornar o ambiente de trabalho mais acolhedor, ou correm o risco de tornar a entrada numa porta giratória”.

As últimas talks da tarde foram dedicadas ao desporto, com três atletas a contarem as suas histórias: Carolina Duarte, atleta paralímpica velocista e vice-campeã do mundo nos 100 e 200 metros nos Campeonatos da Europa de atletismo adaptado em 2018; João de Macedo, surfista de ondas gigantes e co-fundador da Save The Waves Coalition, uma organização sem fins lucrativos dedicada à proteção dos ecossistemas de surf; e ainda Maya Gabeira, surfista brasileira que conquistou, na Nazaré, o recorde do Guinness para a maior onda surfada por uma mulher em 2020.