O novo ano letivo arrancou na Ucrânia no dia 1 de setembro — o segundo em tempo de guerra — e no primeiro dia de aulas as crianças rumaram às escolas, algumas prontas para começar os estudos em novas salas subterrâneas, outras preparadas para correr para os abrigos antiaéreos ao primeiro sinal de um ataque iminente.

Numa sala de aulas no leste da Ucrânia, a professora de geografia Larysa Kulyaba tinha preparada uma aula sobre a importância da resiliência. O início da sessão começou, por isso, quando escreveu no quadro a giz três dígitos: 555, o número de dias que passaram desde o início da invasão russa. “Cada um de vocês conhece exemplos de ucranianos invencíveis”, começou por sublinhar a professora, citada pelo jornal New York Times, que assistiu à aula.

