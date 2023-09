Medicina, inteligência artificial e o fator humano

Uma iniciativa Media partner

Estará a imortalidade ao alcance da espécie humana? Ou, pelo menos, uma esperança média de vida que ultrapasse a centena de anos? O israelita Aaron Ciechanover, Prémio Nobel da Química em 2004, colocou essas hipóteses na sessão da manhã deste sábado, o segundo dia das Conferências do Estoril, na Nova SBE, em Carcavelos. Para sustentar estas hipóteses, o cientista e professor baseou-se na própria História da Medicina: “Há 120 anos não havia antibióticos, TACs, cirurgias sofisticadas, não se faziam transplantes, muitas mulheres morriam de parto. A esperança média de vida não ultrapassava os 50 anos. Hoje, no Ocidente, ela chega aos 80 anos”.

Para o cientista, a medicina do século XXI terá de avançar agora no sentido do cuidado e do tratamento à medida: “Não há duas pessoas geneticamente iguais, por isso, não há duas doenças iguais. Se as doenças são personalizadas, a Medicina terá de acompanhar essa tendência. Estamos a construir um atlas de genomas humano, o que pode ser uma ferramenta importante”. No entanto, adverte ainda Ciechanover, “as questões éticas são muitas e todo o cuidado é pouco com os hackers de genoma”.

Os trabalhos tinham começado com uma intervenção do ministro da Educação, João Costa, que relacionou a importância da educação com um futuro melhor: “Não pode haver pessimistas a trabalhar na educação. Educação é ter esperança”. Enumerou os diversos desafios da educação no futuro e as preocupações dos jovens de hoje, entre elas, as ameaças à paz, os conflitos e populismos emergentes e a sustentabilidade. “Há poucas coisas que, como governos, podemos forçar as pessoas a fazer. Mas nós forçamos os jovens a ir à escola e, por isso, temos responsabilidade sobre o que estamos a oferecer. Ter uma educação apenas baseada em conhecimento não é suficiente“. E acrescentou: “As escolas não podem fazer tudo, mas temos de considerar que há crianças que só fazem refeições completas na escola, só têm livros na biblioteca da escola e só têm o amor dos pais e dos colegas. Por outro lado, não queremos criar guetos nas nossas escolas para os alunos, cada vez em maior número, que não falam português e têm outras culturas”.