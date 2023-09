Composta por 119 itens, uma coleção de memorabilia dos Beatles e de Yoko Ono, viúva do músico John Lennon, vai a leilão até ao final do mês de setembro. Com um valor total estimado em 8 milhões de dólares (7,4 milhões de euros), entre os objetos estão arquivos do protesto “Bed-In for Peace” (“Na cama pela paz”, em português), de 1969, um bilhete do primeiro concerto da banda britânica nos EUA ou um peculiar cartão de aniversário escrito à mão e assinado pelo guitarrista George Harrison que inclui um esboço de Adolf Hitler.

O leilão vai ser organizado pela casa GottaHaveRockandRoll e terá lugar em Nova Iorque. De acordo com o The Guardian, a coleção inclui ainda uma secção da parede móvel do estúdio de televisão do The Ed Sullivan Show, que serviu de pano de fundo para a primeira aparição dos Beatles no programa, em fevereiro de 1964, roupas da banda, contratos assinados pelos membros e o álbum “With The Beatles”, o segundo da banda, autografado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Entre os arquivos do protesto “Bed-In for Peace” está a entrevista de uma jovem fã a John Lennon e Yoko Ono. Em 1969, o casal recém-casado decidiu passar a lua de mel de pijama na cama da suite presidencial do Hotel Hilton, em Amesterdão, onde durante sete dias receberam jornalistas e fotógrafos num protesto inédito e icónico pela paz, uma ação contra a guerra no Vietname.

Constance Vrijdaghs, com 16 anos na altura, foi uma das pessoas a visitar o casal. Viajou desde a aldeia de Aerdenhout, a cerca de 4o quilómetros da capital holandesa, e fez tudo para conseguir entrar no hotel, chegando mesmo a ser apanhada pelo porteiro depois de lhe ter mentido e dito que ia apenas beber um café. Nesse momento, recorreu ao seu cartão de membro do clube de fãs dos Beatles: “Sou do Clube Holandês de Fãs dos Beatles e gostaria de felicitar o John e a Yoko pelo seu casamento e estou aqui para os entrevistar”, disse a quem a queria travar.

Como conta o The Guardian, o porteiro duvidou das intenções da jovem e pediu-lhe que esperasse enquanto fazia uma chamada. Vinte minutos mais tarde, dois homens da Bovema, a editora discográfica dos Beatles na Holanda, levaram Constance para o quarto 902, a suite presidencial, no nono andar.

Sentada na beira da cama, a fã felicitou o casal pelo casamento e conversou até o seu tempo chegar ao fim. Antes de ir embora, aproveitou para fazer algumas perguntas, às quais John e Yoko responderam depois por escrito.

Não é a primeira vez que uma coleção da memorabilia de Beatles vai a leilão. Em abril de 2020, uma cópia manuscrita da música “Hey Jude”, escrita pelo próprio Paul McCartney, foi vendida por quase seis vezes o seu valor.

Ao longo dos anos, os fãs também investiram em objetos mais invulgares, como um dos dentes de John Lennon. Em 2011, um dentista canadiano pagou 31 200 dólares (29 mil euros) por um molar que pertenceu ao cantor.