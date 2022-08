Carta de “indignação” de John Lennon a Paul McCartney, após a separação dos Beatles, vai a leilão

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As três páginas de “indignação” que John Lennon escreveu a Paul McCartney, após o rompimento dos Beatles do qual ambos eram membros, estão à venda, na casa de leilões norte-americana Gotta Have Rock and Roll, com um valor base de 35.000 euros. Há oito pessoas interessadas, mas para a Beatlemania nem tudo está perdido.

A carta, dactilografada e com as margens rabiscadas com anotações, assinada por Lennon, foi escrita na sequência da entrevista polémica de McCartney, em 1971, à revista Melody Maker — onde abordou o fim do quarteto de Liverpool, em 1970, e a relação de Lennon e Yoko Ono.