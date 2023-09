Há uma redescoberta da literatura de viagens aos Açores que está a alimentar um opulento caleidoscópio de imagens da vida humana e natural daquele arquipélago português tornado escala tradicional para abastecimento, refresco e devaneio na rota oceânica entre Europa e Américas pelo capricho de correntes marítimas. Além dum corpus bibliográfico há muito identificado e estabelecido — canónico até, como o clássico Um Inverno nos Açores e um Verão nas Furnas dos irmãos Joseph e Henry Bullar (Londres, 1841); mas importa ter em mente a antologia Viajantes nos Açores, organizada em 2021 por Maria das Mercês Pacheco, que já alcançou segunda edição —, a crescente digitalização de livros, folhetos e periódicos pelas melhores bibliotecas do mundo é um convite direto à pesquisa e identificação — tanto por naturais empenhados como por novos residentes, quais bons coca-bichinhos da “pesca em-linha” — de mais e mais relatos de visita àquelas ilhas por gente de todo o tipo, cientistas, militares, homens de negócios, jornalistas, diplomatas, destemidos aventureiros, náufragos ou corsários dos sete mares…

Esse aluvião narrativo, também constituído por correspondência entre estrangeiros, tem interessado cada vez mais os editores açorianos, a secretaria regional de Cultura e os institutos culturais que mantêm atividade livreira, como agora sucede com este Onde se Esquece o Desfile do Tempo da jornalista norte-americana Fannie Brigham Ward (1843-1913), que entre setembro de 1895 e janeiro de 1896 publicou no Daily Inter-Ocean de Chicago estas 18 crónicas de viagem, com títulos tão sugestivos como Uma Acádia insular, Retratos duma cidade indolente ou No cimo de um vulcão extinto. O mesmo Núcleo Cultural da Horta que em 2015 divulgou os originais em língua inglesa no seu Boletim anual, num trabalho do professor emérito da Brown University George Monteiro (1932-2019), apresenta-os agora em tradução cuidada levada a cabo por Maria Leonor Sampaio da Silva, a professora da Universidade dos Açores que há dez anos já traduzira, para a mesma instituição, o relato de Silas Weston (1804-66) Visit to a Volcano, or what I saw at the Western Islands (1856), incluído no álbum Um Observador Observado e contextualizado por ensaios históricos e literários de grande qualidade.

Travels in the Azores in the Mid-1890s, o título demasiado genérico das crónicas de Fannie B. Ward no jornal de Chicago, nada nos diz da “escrita notável” e da “prosa livre e sagaz” (Sampaio da Silva, pp. 18, 12) da sua autora, mas é a escassez de dados biográficos disponíveis sobre ela — indubitavelmente, uma grande e rara escritora de viagens de finais do século XIX a caminho de ser “descoberta” e valorizada, como outras mulheres das letras e das artes têm sido, e cada vez mais, justamente — que mais nos deve inquietar, pois reduz a perceção que gostaríamos de ter acerca dela e do seu legado, e até mesmo a certeza de saber com quem passou pelos Açores nessa altura, embora pareça haver probabilidade de o ter feito — ao menos em parte do roteiro — com Clara Barton (1821-1912), a sufragista, filantropa e primeira presidente da Cruz Vermelha Americana (de 1881 a 1904) com quem Ward viajou em diversas ocasiões, por exemplo em 1898, em reportagem sobre a devastadora “guerra espanhola” em Cuba (correspondência posterior está conservada na Library of Congress, em Washington D.C.).

