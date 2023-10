Os adeptos portugueses têm marcado presença em massa por onde quer que Portugal vá jogar no Mundial de râguebi que está a ser jogado França. Um desses descendentes de Camões levou até Saint-Étienne um cartaz onde se lia “Cristiano Ronaldo é maior que a Austrália”. Parecia pura poesia, mas a verdade é que no râguebi há poucas nações que se equiparem aos Wallabies e não é de menosprezar o que um gigante pode fazer.

Os australianos não sopraram os Lobos como uma folha, porque bateram de frente com um pisa-papéis português. Ainda assim, nos registos ficou escrito um resultado negativo (34-14) para a seleção nacional que não deixou Pedro Bettencourt, o autor do primeiro ensaio do encontro, nada contente.

“Sinceramente, estou um bocado farto das vitórias morais. Custa um bocado batermo-nos peito para peito com equipas como esta e sairmos a perder”, comentou o internacional português junto da RTP. “A Austrália é, de facto, uma grande potência e batemo-nos bem. O problema foi que, nos momentos em que estivemos sob pressão, a Austrália marcou sempre ou quase sempre. Nos dez minutos em que tive o cartão amarelo, eles marcaram três ensaios. Eles viram dois cartões amarelos e não conseguimos marcar. Quando os conseguimos pôr sob pressão e não marcamos pontos e eles conseguem, o resultado está à vista. A verdade é que nos batemos com eles o jogo todo. Fica a frustração por não termos marcado pontos quando devíamos ter marcado”

Mas então, o que faltou? “Podemo-nos bater [com qualquer seleção]. Se calhar, a diferença está nos detalhes. Por não termos tantos jogos deste nível durante o ano, quando é um detalhe [que falta] para marcar um ensaio ou fazer o último passe, falta-nos termos mais momentos de pressão como este”, referiu Bettencourt.

O capitão Tomás Appleton apontou os problemas defensivos como fator diferenciador entre Portugal e a Austrália. “Estamos orgulhosos pelo que demos em campo, mas perdemos. Estou muito orgulhoso, mas não estou feliz. Temos mais uma oportunidade na próxima semana para mostrarmos o que queremos realmente, que é ganhar. Estamos desapontados para ser honesto”.

Na próxima semana, Portugal defronta as Ilhas Fiji (8/10, às 20h) naquele que é o último jogo dos Lobos no Mundial. Após a derrota sobre a Austrália, a seleção nacional está matematicamente fora da competição, mas uma vitória contra as Fiji pode ajudar os australianos a salvarem-se.