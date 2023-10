E chega mais uma. Já estava prevista e confirma-se. Domingo as condições meteorológicas voltam a agravar-se em todo o país, mas a tempestade é mais grave até do que se pensava, ao ponto de merecer nome: depois da Aline, Portugal será atingido pela Bernard. Mais uma vez, traz chuva e vento forte e também afetará a costa, com ondas acima dos quatro metros. Faz parte do comboio das muitas frentes depressionárias que nos estão a atingir (e podem continuar nos próximos dias), graças a um bloqueio anticiclónico no norte da Europa (em formato Ómega) que está a deixar que estas frentes entrem livremente por latitudes mais baixas.

Esta noite de sexta-feira e sábado de manhã, uma depressão que se formou no norte da Galiza e segue para o golfo da Biscaia ainda manterá o mau tempo no norte do país, depois haverá uma pequena melhoria, até que tudo pior de forma severa novamente domingo. O IPMA já emitiu avisos amarelos de precipitação para 13 distritos das regiões do Centro e Sul, e de vento e agitação marítima para o Algarve. E avisos laranja para a Madeira e a costa algarvia.

Tenemos nueva borrasca con nombre a la vista, se llama Bernard y entrará el domingo por el suroeste peninsular generando fuertes rachas de viento y lluvia. pic.twitter.com/Oqosx4uahJ — El Tiempo en TVE (@ElTiempo_tve) October 20, 2023

A formação desta depressão já estava a ser monotorizada há dias, mas a confirmação de que se tinha tornado uma tempestade de grande impacto, daí ter direito a nome, só chegou na tarde desta sexta: será a segunda do ano, depois da Aline, e o nome Bernard foi dado IPMA (a anterior, a Babet, tinha o batismo dos centros meteorológicos do norte europeu).

A nova tempestade, que está agora a afetar os Açores (as 9 ilhas estão sob aviso amarelo), haverá de descer para sul, fortalecida pela energia da água do mar quente entre a Madeira (primeiro) e o Algarve e o golfo de Cádiz (depois). Por isso a Bernard, tal como a Aline, “também está associada a uma massa de ar quente, húmido e instável”, conforme esclarece o IPMA em comunicado, o que a torna muito mais imprevisível (para o melhor ou pior).

????Nueva borrasca a la vista: el domingo llegará la #BorrascaBernard, que entrará por el golfo de Cádiz y atravesará la Península de sur a norte, dejando vientos intensos y lluvias abundantes a su paso. pic.twitter.com/2Fzj2ioFk6 — AEMET (@AEMET_Esp) October 20, 2023

Ainda este sábado começa a afetar o estado do tempo da Madeira, onde o vento vai soprar forte, com rajadas da ordem de 100 km/h, podendo chegar a 120 km/h nas regiões montanhosas. A chuva vai ser persistente e forte e acompanhada de trovoadas. As ondas poderão atingir os 4 a 5 metros, aumentando para 5 a 6,5 metros nas costas norte e na ilha de Porto Santo. O IPMA emitiu por isso avisos laranja para o arquipélago.

Nova depressão, muito cavada e anómala ????⛈️, chega a Portugal no domingo: poderá tornar-se um ciclone subtropical? ????️ Saiba mais na análise de @alfredomgraca95.https://t.co/J4CVcp6RNr — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) October 20, 2023

Em linha com a nossa última informação, o IPMA acaba de nomear a tempestade que atingirá o continente no Domingo, sendo que antes, no sábado, se fará sentir na Madeira.#Bernard pic.twitter.com/0whkddSViq — Márcio Santos – Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) October 20, 2023

No domingo a tempestade chega ao continente, e começa a afetar o sul do país, também com chuva e vento forte, bem como agitação marítima. De acordo com os últimos dados dos modelos, prevê-se chuva forte, que deve ser localmente muito intensa no Algarve e Baixo Alentejo logo a partir da manhã, com possibilidade de trovoadas e fortes rajadas de vento. Os avisos amarelos em Faro, Beja e Setúbal são válidos das 9h00 até às 18h00.

Depois a tempestade segue para para nor-nordeste, estendendo-se às restantes regiões Centro e Sul, e no final do dia, eventualmente à região Norte, embora com menor impacto. Os alertas amarelos passam a ser entre as 12h00 e as 00h00 para os distritos de Évora, Portalegre, Santarém, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu e Aveiro.

No mar, na costa sul do Algarve (sob aviso laranja no domingo), as ondas serão de sueste com 3 a 4 metros.

Neste momento, há até a possibilidade de a tempestade se transformar num ciclone subtropical, com o grau de humidade e de vapor de água que vai ganhar na sua deslocação, ainda que essa possibilidade seja muito baixa (menos de 20%).