Os utilizadores do Facebook e Instagram vão poder comprar uma subscrição para navegar nestas redes sociais sem anúncios, anunciou a Meta esta segunda-feira. A subscrição vai estar disponível na União Europeia, Área Económica Europeia e na Suíça.

Haverá duas modalidades da subscrição: uma que custará 9,99 euros por mês mas que só retirará os anúncios da versão web e outra, de 12,99 euros por mês, válida para iOS e Android. É explicado que os preços vão estar dependentes do país a partir de onde é feita a subscrição.

A subscrição vai começar a ser disponibilizada em novembro e é explicado que, quem não quiser pagar, poderá continuar a usar “os serviços personalizados de graça com anúncios”. No caso da subscrição, a Meta promete que a informação dos utilizadores “não será usada para anúncios”.

Independentemente do local de subscrição, a Meta indica que a remoção de anúncios vai ser aplicada a todas as contas de Facebook e Instagram que um utilizador tenha ligadas ao seu centro de contas. É referido que, até lá, poderá haver preços diferentes, “como é o caso de muitas subscrições online, os preços no iOS e Android têm em conta as comissões que a Apple e a Google cobram através das suas políticas de compra”. A partir de 1 de março de 2024, será cobrada uma “taxa adicional de seis euros por mês na versão web e oito euros por mês no iOS e Android por cada conta adicional”.

A empresa de Mark Zuckerberg explica que está a lançar a subscrição para responder a questões regulatórias na Europa. “A opção para as pessoas comprarem uma subscrição para não verem anúncios equilibra as exigências dos reguladores europeus enquanto dá opção de escolha aos utilizadores”, diz a Meta.

Quem não avançar para a subscrição vai poder continuar a ter a mesma experiência que até aqui nestas redes sociais. A subscrição vai estar disponível para pessoas com mais de 18 anos.

Em outubro, o Wall Street Journal já tinha revelado que a Meta estava a estudar a disponibilização de subscrições aos utilizadores europeus.

Atualizada às 12h47