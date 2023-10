Um pescador que estava desaparecido há 13 dias foi encontrado na quinta-feira por um barco de pesca canadiano a cerca de 110 km da costa oeste dos EUA. O homem sobreviveu num bote salva-vidas a pescar e a comer salmão. Outra pessoa continua desaparecida.

Os dois homens estavam a ser procurados desde quarta-feira, dia 25, quando a Guarda Costeira dos EUA partilhou na rede social X que a embarcação onde seguiam partiu de Westport, Washington, a 12 de outubro e não regressou no dia esperado, 15.

Em alto mar, o pequeno bote salva-vidas foi avistado à deriva pela tripulação de um barco de pesca que rapidamente contactou a Guarda Costeira canadiana. “Vi o que parecia ser um bote salva-vidas ao longe, corri para dentro e coloquei os binóculos e depois ele disparou um sinalizador”, disse uma das pessoas que socorreu o pescador, citado na BBC News. “Puxámo-lo para bordo. Ele deu-me um grande abraço e foi emocionante”, continuou.

#BreakingNews (1/2) #UPDATE 1 of the 2 missing mariners was located alive in a life raft approx. 70 miles NW of Cape Flattery, by good Samaritans. The man was transported to shore by @CoastGuardCAN in coordination with @VicJRCC_CCCOS. He's reported to be in stable condition. pic.twitter.com/Qb2QhwIKb3

