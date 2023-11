José Avillez eleito o 33º melhor chef do mundo numa lista liderada pelo espanhol Dabiz Munõz

O 33º lugar é um significativo salto para o chef do restaurante Belcanto, que na lista de 2022 ocupou o 80º lugar. No passado mês de junho este restaurante tinha conquistado a 25ª posição no ranking The World’s 50 Best e foi a melhor classificação de sempre para um chef português. Na edição anterior tinha ficado em 46.º lugar.

A lista dos 100 melhores chefs do mundo encerra com um nome português: João Oliveira, do restaurante Vista, no Hotel Bela Vista. No ano passado o chef Henrique Sá Pessoa ocupava o 70º lugar, mas este ano ficou de fora. O chef austríaco Hans Neuner também merece destaque porque o seu 71º lugar é em parte português, uma vez que há vários anos que trabalha no restaurante Ocean, no Algarve.

A edição de 2023 dos The Best Chefs Awards teve lugar em Mérida, na região de Yucatán, no México, na madrugada desta terça-feira. Pelo terceiro ano consecutivo, o chef espanhol Dabiz Muñoz foi coroado o melhor do mundo. Na segunda posição está outro espanhol, Albert Adrià, e o terceiro lugar é ocupado por uma mulher, a eslovena Ana Roš. A lista completa pode ser consultada no site da competição.

Poucas horas antes, o chef José Avillez tinha representado Portugal na entrega dos prémios La Liste 2024. Portugal foi distinguido com o prémio New Destination Champion, seleção internacional. A seleção local a Bretanha (França) foi a vencedora. Este prémio “distingue uma cidade, região ou país em plena expansão gastronómica, que em breve será um destino obrigatório para os gourmets”, segundo o site.