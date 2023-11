Abriu a entrevista a dizer que se candidata contra a ideia de que Pedro Nuno Santos tem um “destino manifesto” de ser o líder do PS, acabou a garantir que não avança como “oposição” a ninguém. No entanto, ao longo da conversa com Daniel Oliveira, no podcast Perguntar Não Ofende, José Luís Carneiro foi apontando — com ou sem encorajamento — defeitos ao adversário e retratando-se como o homem que pode conquistar mais votos para o PS, atento ao que os estudos de opinião apontam sobre a sua “notoriedade positiva”.

No início da longa conversa, Carneiro fez questão de lembrar que no PS não há “donos dos votos nem das consciências” para dizer que vem combater a ideia de que há um “destino manifesto” e uma “inevitabilidade” que define que Pedro Nuno Santos chegará à liderança do PS. E atirou com força contra o adversário principal e a sua opção por não fazer debates nesta fase enquanto se afirma um “grande democrata”: “É incompreensível. Em democracias não há monólogos”, disparou Carneiro, avisando para o perigo de “monolitismo” no PS.

Sobre a sua notoriedade, que poderá ser mais baixa do que a de Pedro Nuno, mostrou-se atento na avaliação de “muitos” estudos de opinião: segundo esses estudos, e até as “informações não editadas” que disponibilizam, o PS poderá ganhar com uma ampla maioria, desde que fale ao centro — “e quem tem perfil para falar sou eu”. Além disso, frisou, Pedro Nuno até pode ser mais conhecido junto do eleitorado, mas Carneiro garante que tem uma “notoriedade positiva superior à dele” — e até apontou que a sua entrevista à TVI ganhou, em audiências, à de Pedro Nuno (mais 75 mil espectadores), o que lhe indica que a sua campanha poderá ter “um nível de progressão muito superior”.

