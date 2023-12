Nos últimos anos, Luis Suárez tem sido o exemplo maior da longevidade. Todos anteciparam o final da carreira do uruguaio quando saiu do Barcelona, voltaram a fazê-lo quando saiu do Atl. Madrid, ditaram o mesmo destino na altura da saída do Nacional e repetiram o erro nas últimas semanas e quando o adeus ao Grémio ficou confirmado. Suárez, porém, ainda não quer parar — mesmo que o corpo continue a pedir-lhe aos gritos que o faça.

O avançado de 36 anos despediu-se esta semana do Grémio, onde passou o último ano e marcou 27 golos ao longo de 53 jogos, tornando-se crucial para o apuramento da equipa de Porto Alegre para a Taça Libertadores da próxima temporada. Suárez marcou o golo da vitória do Grémio contra o Vasco da Gama no último jogo em casa pelos brasileiros e foi homenageado no relvado da Arena: recebeu a família dentro de campo, ouviu milhares de adeptos dedicarem-lhe cânticos e ovações e ainda assistiu a um vídeo que juntava os melhores momentos no clube.

GRACIAS, @LuisSuarez9 ???????????? Um capítulo lindo de nossa história foi escrito por ti. O 4º maior artilheiro em atividade do mundo deixou a sua marca 27 vezes com nosso manto. Onde estiver, serás para sempre IMORTAL! ???? pic.twitter.com/gtcy7aLshE — Grêmio FBPA (@Gremio) December 4, 2023

Nos últimos dias, porém, o uruguaio revelou que já tem de tomar medidas drásticas para continuar a corresponder em campo. Em entrevista à Radio 890 Sport, do Uruguai, Luis Suárez recordou que foi operado diversas vezes ao mesmo joelho e que tem agora “um desgaste enorme na cartilagem”. “É osso contra osso. Há alturas em que nem consigo dobrar a perna, o joelho fica preso. Nas noites antes dos jogos tomo três comprimidos e antes do jogo injeto-me com Voltaren, senão nem posso jogar”, contou, acrescentando que tem artroses no mesmo joelho.

“Na parte externa do joelho tenho uma tensão que nunca desapareceu depois de uma cirurgia em 2020, quando ainda estava no Barcelona. Na última etapa da recuperação apareceu a pandemia e tive de fazer exercícios por minha conta, não acabei de recuperar”, indicou, justificando a evolução do problema. “Custa-me jogar com o meu filho”, terminou Suárez, que garante que seria impossível imaginar que ainda joga futebol se o mundo visse na larga maioria das manhãs.

Inter Miami is finalizing a deal to sign Uruguay forward Luis Suarez to a one-year contract, sources briefed on the deal tell The Athletic. More from @David_Ornstein, @FelipeCar and @TomBogert ⤵️ — The Athletic (@TheAthletic) December 5, 2023

Ainda assim, e enquanto exemplo maior da longevidade, é pouco provável que Luis Suárez termine a carreira depois da passagem pelo Grémio. De acordo com o The Athletic, o passo seguinte do avançado uruguaio é mesmo o reencontro com Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba no Inter Miami, sendo que as negociações entre o clube de David Beckham e o jogador já estão avançadas e só resta assinar um contrato válido por um ano.

A confirmar-se, Suárez vai abraçar um novo desafio num novo país e jogar pelo menos até aos 37 anos — numa altura em que continua a representar o Uruguai e a ser convocado para a seleção, sendo nesta altura o segundo jogador mais internacional de sempre pelos sul-americanos (apenas atrás de Diego Godín) e o recordista máximo de golos. O avançado, porém, poderá não ser o único nome sonante a reforçar o Inter Miami: de acordo com o Mundo Deportivo, o clube da Flórida está interessado no croata Ivan Rakitić e no alemão Thomas Müller, atualmente no Sevilha e no Bayern Munique.