O Governo aprovou, esta quinta-feira, o decreto-lei que determina as condições da criação do centro interpretativo do 25 de Abril de 1974, que será instalado no Terreiro do Paço, em Lisboa.

No comunicado do Conselho de Ministros lê-se que foi também aprovada uma resolução que autoriza a despesa com a criação deste centro.

“Face à intenção da Associação 25 de Abril de criar um Centro Interpretativo do 25 de Abril, e tendo o Terreiro do Paço sido palco importante dos acontecimentos do dia e constituindo um dos espaços de Lisboa mais visitados, justifica-se que o possa ser ali instalado, honrando a sua História e projetando a sua visibilidade“, lê-se no comunicado do executivo.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação 25 de Abril, coronel Vasco Lourenço, explicou que esta foi uma proposta feita pela associação na comissão nacional das comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O objetivo, disse, é que este local seja interpretativo e “não só propriamente um museu”, englobando “os antecedentes, porque é que o 25 de Abril aconteceu, como aconteceu, para que é que aconteceu”.

“É um projeto bastante ambicioso que nós esperamos ser capazes de levar à prática”, afirmou o coronel.

Vasco Lourenço mostrou-se convicto de que este espaço “passará a ser um dos locais mais visitados de Portugal”, face à experiência que a associação tem “da procura de elementos ligados à história” desta data.

“Somos permanentemente solicitados para ir às escolas, para fazer o percurso dos locais históricos do 25 de Abril e, portanto, pensamos que um centro interpretativo será um polo de atração extraordinariamente grande não só para portugueses mas para muitos estrangeiros que nos visitam”, considerou.