O Sporting de Braga venceu em casa do Vizela por 3-1, no jogo de abertura da 13.ª jornada da I Liga de futebol, assumindo provisoriamente o segundo lugar da prova, com 29 pontos.

Os ‘arsenalistas’, que somaram o oitavo jogo consecutivo sem perder e terceiro triunfo seguido, chegaram a estar a vencer por 2-0, depois de um ‘bis’ de Simon Banza (15 e 56 minutos), que se destacou ainda mais na liderança dos melhores marcadores, com 13 golos, o Vizela, que cumpriu o terceiro jogo seguido sem vencer e somou a segunda derrota consecutiva, ainda reduziu por Essende, aos 72, mas Bruma, aos 90+6, fechou a contagem.

Com esta vitória, o Braga subiu provisoriamente ao segundo lugar, com 29 pontos, os mesmos do Benfica, terceiro e que recebe ainda hoje o Farense, enquanto o Vizela baixou ao 16.º e antepenúltimo lugar, com 10 pontos, os mesmos de Estoril Praia (14.º), Rio Ave (15.º) e Desportivo de Chaves (17.º).