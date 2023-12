Dois pontos a separar os primeiros quatro lugares da Primeira Liga. As vitórias de FC Porto e Sp. Braga, o empate do Benfica e a derrota do Sporting na 13.ª jornada do Campeonato agitou as contas da luta pelo título e deixou dragões e leões igualados na liderança e com mais um ponto do que os encarnados e mais dois do que os minhotos.

Com a vitória deste sábado contra o Casa Pia, antes do jogo decisivo com o Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões e do Clássico em Alvalade com o Sporting, o FC Porto chegou ao terceiro triunfo consecutivo no Dragão e carimbou a melhor série da temporada dentro de casa. Os dragões viram Zé Pedro estrear-se a marcar pela equipa principal e assistiram a um golo de Pepe que faz do central português o terceiro jogador mais velho de sempre a marcar no Campeonato, depois de Oliveira e José Torres.

Depois do apito final, na zona de entrevistas rápidas, Sérgio Conceição abordou o que disse durante a semana e defendeu que os jogadores “sentem o clube”. “Isso é uma forma de alertar as tropas, no fundo. Para a necessidade de estarmos em alerta máximo, com dedicação e foco no trabalho, todos os dias e não só nos jogos. A equipa está de parabéns. Entrámos fortes, pressionantes, com qualidade e dinâmica em posse. Chegámos com qualidade ao último terço. O final da primeira parte já não foi tão bom, demos possibilidade ao Casa Pia de chegar ao nosso último terço defensivo, ainda que sem criar grande perigo”, começou por dizer o treinador dos dragões.

“Na segunda parte continuámos na mesma toada, com mais um erro individual que custou mais um golo sofrido, mas é uma situação que acontece nos jogos e que não deve acontecer. Dizer ainda que não éramos umas bestas ontem e hoje não somos bestiais. Continuamos atrás do nosso objetivo, que é conquistar o Campeonato”, acrescentou Sérgio Conceição, que também justificou as alterações feitas ao onze inicial e a manutenção da titularidade de Zé Pedro e João Mendes.

“Vem do trabalho, eu tenho um plantel com todos os jogadores em que todos estão disponíveis para trabalhar e dar respostas em função do jogo que vamos disputar. Estou contente. Lembrar que o lateral esquerdo [João Mendes] e o central [Zé Pedro] começaram na equipa B e que o nosso Pepe, com 40 anos, deu uma resposta fabulosa. Agora temos de preparar muito bem este jogo de quarta-feira, muito importante para cada um de nós que representa este clube”, atirou o técnico, antecipando desde já a partida decisiva contra o Shakhtar Donetsk.

Já Stephen Eustáquio, que fez duas assistências e foi o eleito o melhor jogador em campo, explicou que a distinção “é do grupo”. “Depois de uma derrota tínhamos de dar uma resposta. Éramos a última equipa a jogar e era importante ganhar. Fizemos isso, estamos felizes. Agora é controlar o ego, temos um jogo importante durante a semana”, disse o internacional canadiano, que também comentou as palavras mais duras de Sérgio Conceição durante a semana.

“O mister tem razão. Ele é o nosso líder máximo, temos de respeitar a opinião dele. Aceitamos a crítica e queremos crescer. A Primeira Liga é muito competitiva, está cada vez melhor e isso é bom. É sempre uma luta e, graças a Deus, hoje ganhámos”, terminou. Contexto desportivo à parte, o jogo deste sábado teve ainda uma particularidade que demonstra o quão partido está o FC Porto: a dada altura, os Super Dragões começaram a entoar o cântico dedicado a Jorge Nuno Pinto da Costa, com muitos dos restantes adeptos presentes no estádio a responderem com assobios.