Em 2019, Rebecca Welch abandonou o cargo administrativo que tinha no NHS (o Serviço Nacional de Saúde britânico) para se dedicar em exclusivo à arbitragem com um objetivo. “Queria estar em posição de, quando me reformasse, sentar-me e dizer que dei 100% e foi isto que consegui”. As declarações foram prestadas ao The Telegraph antes de, nesta quinta-feira, a inglesa de 40 anos somar mais um motivo para ter a certeza que tomou uma boa decisão. A árbitra vai-se tornar na primeira mulher de sempre a apitar um jogo da Premier League.

Rebecca Welch foi nomeada para o encontro da jornada 18 do campeonato inglês entre o Fulham e o Burnley. Esta é a segunda vez que está envolvida num jogo da Premier League, sendo que desempenhou o papel de quarto árbitro na visita do Manchester United ao Fulham no passado mês de novembro.

History will be made in the Premier League this Christmas… Rebecca Welch will become the competition's first woman referee and Sam Allison the first black official to take charge of a match for 15 years ???? — Premier League (@premierleague) December 14, 2023

Só aos 27 anos, Rebecca Welch apitou um jogo pela primeira vez. Desafiada por um amigo, acabou por escalar até ao topo do futebol inglês. “É um pouco surreal, porque nunca quis ser árbitra, este nunca foi o plano”, explicou ao jornal britânico. Apesar de estar habituada a arbitrar jogos da Liga Inglesa, na Liga dos Campeões e de outras competições femininas, como o Mundial, onde se cruzou com a seleção portuguesa, Welch tem quebrado barreiras ao fazer-se notar também no futebol masculino.

Em 2021, tornou-se na primeira mulher a integrar a lista de árbitros da English Football League, sendo que, no início de 2023 estreou-se no Championship, o escalão secundário do futebol inglês, no Birmingham City-Preston. “Espero que quando deixar a arbitragem e regressar ao NHS eles me recebam de volta”, perspetivou.

O percurso levado de Rebecca Welch não se fez sem obstáculos. Num jogo entre o Birmingham e o Sheffield Wednesday, no passado mês de novembro, dois jovens de 17 anos foram detidos por alegados cânticos misóginos dirigidos à árbitra.

A Premier League anunciou também que Sam Alisson está nomeado para um jogo no mês de dezembro, tornando-se no primeiro árbitro negro em 15 anos a apitar no escalão máximo do futebol inglês. Sam Alisson, que foi bombeiro, vai estar no Sheffield United-Luton Town do Boxing Day.