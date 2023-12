O futebolista português Nuno Santos, com um golo marcado ao serviço do Sporting frente ao Boavista época 2022/23, está entre os três finalistas ao prémio Puskas da FIFA, anunciou esta quinta-feira o organismo.

Na 24.ª jornada da I Liga da temporada transata, em Alvalade, o esquerdino dos “leões” abriu a contagem frente ao Boavista (3-0) com um remate de ‘letra’ já dentro da área, com a bola ainda a bater no poste antes de entrar.

“A bola chegou a Nuno Santos junto à marca de penálti, com quatro defesas adversários a bloquearem o caminho para a baliza. O extremo português do Sporting não se deixou enganar e, de pé esquerdo, deixou os defesas e o guarda-redes sem saberem o que fazer”, escreveu a FIFA sobre o golo do jogador do Sporting.

Nuno Santos vai concorrer ao troféu, que será entregue em 15 de janeiro de 2024, na Gala da FIFA, com o paraguaio Julio Enciso, por um ‘tiro’ de fora da área do Brighton face ao Manchester City, e o brasileiro Guilherme Madruga, do Botafogo, por um pontapé de bicicleta de fora da área ao Novorizontino.

Da lista inicial de 11 golos, anunciada em 22 de setembro, ‘caíram’ oito, do argentino Álvaro Barreal, da colombiana Linda Caicedo, do sul-coreano Seong-jin Kang, da australiana Sam Kerr, do uruguaio Brian Lozano, do espanhol Ivan Morante, do cazaque Askhat Tagybergen e da brasileira Beatriz Zaneratto.