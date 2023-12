Ron Curry tem apelido de quem só pode ser bom jogador de basquetebol. No entanto, está escrito para lá do nome semelhante à estrela da NBA, Steph Curry, a maneira como deu a vitória no clássico entre o Sporting e o FC Porto que sorriu aos leões e, em pleno Pavilhão João Rocha, acabou com a invencibilidade dos dragões no campeonato. Uma exibição a roçar o triplo-duplo, com 15 pontos, oito ressaltos, oito assistências, levou o emblema verde e branco à nona vitória no campeonato.

O base norte-americano ainda não fazia parte do plantel leonino no ano passado, logo o peso da história era pouco. De qualquer modo, esta foi a primeira vez que Sporting e FC Porto se encontravam desde que os leões varreram os dragões dos playoffs do campeonato da época anterior por esclarecedores 3-0. Porém, o início de jogo mostrou que seria difícil ver o mesmo tipo de intensidade que se verificou nos encontros anteriores. Muitos turnovers e uma baixa percentagem de lançamento prejudicou a equipa azul e branca que não foi além dos nove pontos num primeiro quarto claramente favorável ao clube de Alvalade (18-9). Ron Curry mostrou inspiração no jogo exterior, enquanto que as trocas na defesa dos bloqueios diretos causavam dificuldades ao plano de jogo do FC Porto.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A atitude do Sporting era, no geral, melhor, valendo ressaltos ofensivos e posses de bola extra. Os dragões começaram a fazer crescer o rendimento, mas os leões também ainda não tinham mostrado tudo e, em especial, Marcus Lovett ainda não tinha aberto o livro. O base norte-americano marcou 12 pontos só no segundo quarto e manteve os rivais a uma distância segura que ao intervalo era de dez pontos (41-31).

O lado positivo para a equipa treinada por Fernando Sá, ainda que em desvantagem, era que nos segundos dez minutos, os azuis e brancos mais do que duplicaram a produção ofensiva. Então, era preciso melhorar no meio-campo defensivo. No terceiro quarto, o FC Porto reduziu o Sporting a 17 pontos, o menor parcial dos leões até então, e os dragões colocaram-se a um distância de quatro pontos (58-55).

Na altura decisiva do jogo, Tanner Omlid, jogador do FC Porto que representou o Sporting no passado e por isso foi assobiado ao longo do encontro, deu a primeira liderança aos azuis e brancos. Começou a ser cada vez mais difícil para os dois lados concretizar lançamentos de campo. Cat Barber comandava as operações para o emblema portista. Dentro do minuto final, era o Sporting que estava na frente. O FC Porto chegou a pedir desconto de tempo para desenhar a jogada decisiva, mas nem a bola conseguiu repor. A partir daí, o Sporting não tremeu da linha de lance livre e arrecadou a vitória (83-79). Os dragões perderam pela primeira vez no campeonato, onde têm oito vitórias, enquanto que os leões se mantêm apenas com um desaire no registo (contra a Oliveirense).