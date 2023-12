O novo governo da Polónia anunciou que vai proceder a mudanças na gestão da PAP, estação pública polaca de televisão, rádio e agência estatal de notícias. Durante os oito anos de liderança do partido Lei e Justiça, meios de comunicação do Estado foram amplamente criticados por serem meios de propaganda.

O Ministério da Cultura do governo agora liderado por Donald Tusk confirmou esta quarta-feira a saída dos presidentes e conselhos administração, escreve o The Guardian. O motivo apresentado como justificação para o sucedido foi o de restaurar a imparcialidade dos meios de comunicação.

Na terça-feira, o primeiro-ministro viu aprovada uma resolução que apela à restauração “da imparcialidade e fiabilidade dos meios de comunicação públicos” e a Al Jazeera acrescenta que as medidas já começaram a ser implementadas, com o sinal da TVP Info, canal de informação, a desaparecer do ar esta quarta-feira, à semelhança do seu site. A coligação liderada por Tusk prometeu criar meios de comunicação que tenham uma abordagem mais equilibrada.

O governo polaco tem sido criticado nos últimos tempos por alegada propaganda nos órgãos de comunicação estatais, como era o caso da TVP Info.