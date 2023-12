Em atualização

O grupo parlamentar do PS voltou a rejeitar o pedido do PSD para ouvir de urgência no Parlamento o ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho, sobre o negócio de internacionalização da instituição que, segundo o Observador já avançou, pode significar perdas superiores a 50 milhões de euros só no Brasil.

Para a audição da ministra Ana Mendes Godinho no mesmo âmbito, o PSD avançou com um pedido potestativo, que ainda aguarda agendamento. Também falta agendar a audição da atual vice-provedora, Ana Vitória Azevedo, que chegou a estar prevista para esta quarta-feira, mas foi adiada. Para ouvir Edmundo Martinho, o grupo parlamentar não pode avançar com um potestativo uma vez que o ex-provedor já não tem funções de gestão pública.

O PSD já tinha avançado com um pedido para ouvir Edmundo Martinho, mas em outubro o PS chumbou o requerimento, argumentando que queria esperar pelas conclusões da auditoria em curso ao negócio de internacionalização da Santa Casa Global, que ainda não é conhecida. Os socialistas voltaram a travar a audição numa votação desta quarta-feira na comissão de trabalho, no Parlamento.

Para o PSD, “é importante o cabal esclarecimento de todos os envolvidos” perante o que diz ser “versões contraditórias” do ex-provedor e da ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho.