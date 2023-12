O Natal está mesmo aí e, de norte a sul, todas as cidades têm algo distinto para oferecer nesta quadra. Vale a pena uma viagem por este país do Natal e alugar um carro dá-lhe a flexibilidade ideal para ir à descoberta, a preços acessíveis.

Na Sixt, pode aproveitar esta altura e viajar a partir de 15 euros por dia em Portugal continental. Para além disso, vai poder escolher entre uma vasta gama de viaturas. Basta fazer a reserva do seu carro em sixt.pt, escolhendo o ponto e dia de recolha e o ponto e dia de entrega. Desta forma, agiliza o processo de levantamento do carro e a escolha de serviços como a assistência em viagem, cadeirinha de bebé, o condutor adicional e outros serviços de mobilidade.

É simples, rápido e com a Sixt a sua mobilidade não tem limites: há 30 balcões pelo país, incluindo todos os aeroportos, as ilhas e as principais cidades de norte a sul. Este número considerável de localizações deve-se ao projeto de expansão da Sixt em Portugal, tendo inaugurado só em 2023 seis lojas no país. E não ficará por aqui: para 2024 aponta a abertura de mais balcões, incluindo novas moradas em Lisboa e em Faro.

Percorra as luzes e programas festivos numa viagem pelas seis cidades que receberam este ano novos balcões Sixt e que, por isso, podem ir cada vez mais longe.

Viseu

Esta viagem começa pela manhã, no balcão da Sixt em Viseu inaugurado este ano, para levantar o carro que nos vai acompanhar. Como já é habitual em Viseu, as casinhas de madeira regressam ao Rossio. Este Mercado de Natal enche o coração da cidade de produtos regionais que serão boas prendas para a noite de 24, mas também ótimos recheios de uma mesa farta: há fumeiro, queijos ou licores. O mercado — e a iluminação de Natal, claro! — prolonga-se até à Rua Direita. Aqui as pastelarias e cafés ficam abertos até à noite e alguns lojistas ocupam as lojas devolutas desta rua, dando-lhe uma nova vida.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Continuando este percurso, os mais novos vão ficar maravilhados à chegada do Palácio das Silveiras. É aqui que encontram a Aldeia do Pai Natal e a esperada figura de barba branca. Ali bem perto, na Oficina do Pai Natal (instalada no Largo Mouzinho de Albuquerque) os duendes realizam oficinas criativas com as crianças até 24 de dezembro.

Mobilidade sem limites ↓ Mostrar ↑ Esconder Com a SIXT, pode explorar o país inteiro. De norte a sul de Portugal, há uma loja sempre disponível para realizar a sua viagem de sonho: Aeroporto Porto

Braga

Guimarães

Vila Real

Porto Zona Industrial

Porto Centro)

Paredes

Aveiro

Viseu

Leiria

Lisboa Norte

Amadora/Alfragide

Sintra

Lisboa Centro

Lisboa Av. Liberdade/Tivoli

Lisboa Aeroporto

Lisboa Parque das Nações

Almada

Comporta

Sines

Portimão

Albufeira

Vilamoura

Faro Aeroporto

Faro Off Terminal

Aveiro

Até Aveiro, é um instante e as festas por aqui começam com o início do mês de dezembro e só terminam lá para 15 de janeiro, com a festa de São Gonçalinho. Mas foquemo-nos por agora no Advento. A Casa do Pai Natal instalada no Cais da Fonte Nova é um bom ponto de partida para um passeio pela cidade dos canais. Aqui vai encontrar o dono da casa e os seus duendes ajudantes. É também por esta zona que vai encontrar a imponente árvore de Natal da cidade.

Siga os passeios e estradas iluminadas até à Estação e, aí, há uma degustação de gastronomia aveirense organizada pela Associação de Produtores de Ovos Moles de Aveiro e pelas organizações de produtores de vinho da Bairrada. Assim, poderá provar o vinho licoroso desta região vitivinícola e, claro, ovos moles, a apenas alguns minutos de carro do novo balcão da Sixt em Aveiro.

Lisboa

Comecemos por um dos topos da cidade, o Parque Eduardo VII. Aqui está instalado o Wonderland Lisboa. Este mercado de Natal mantém-se aberto até 1 de janeiro. Aqui pode patinar no gelo e ver a cidade a partir da roda gigante.

Toda a capital do país está iluminada para receber o Natal. A partir das 17h30 as luzes acendem-se e a descida da Avenida da Liberdade é belíssima. É mesmo nesta avenida nobre que está a nova loja da Sixt em Lisboa, junto ao hotel Tivoli. Depois de admirar as luzes desta zona, siga pelo Rossio e termine no Terreiro do Paço, onde está a altíssima árvore de Natal iluminada a dourado. Não se esqueça de entrar dentro da árvore e ver as maravilhosas luzes de perto.

Almada

Na Praça São João Batista está, até 24 de dezembro, o mercado de Natal de Almada. Este mercado é diferente, é o Mercado de Natal Amigo da Terra. Aqui Almada juntou artistas, agricultores, designers e artesãos com preocupações ecológicas, vindos de todo o país. Com algumas compras para presentes de Natal poderá ainda contribuir para instituições de solidariedade social.

A próxima paragem é a Praça da Liberdade. Aqui está instalada a Cidade do Natal onde, depois de um passeio sob as luzes natalícias, ou de uma volta no carrossel parisiense, poderá patinar na pista e rampa de gelo.

Seguimos em seguida para o Algarve e a viagem já vai longa. Não se esqueça que na reserva dos carros da Sixt pode sempre adicionar o serviço de condutor adicional e assim garantir que todos descansam e usufruem da viagem.

Portimão

Portimão está transformada numa cidade natalina até ao dia de reis, 6 de janeiro. Poderá passear pelo centro histórico iluminado sem nunca deixar de sentir o espírito da época. Sugerimos que comece pela novidade deste ano, instalada na Praça da República. É o Planetário Imersivo. Nesta zona está ainda a pista de gelo com 200 metros quadrados e o Palco Natal, com espetáculos ao longo do mês.

Seguindo a Alameda até ao Largo da Mó, aí está instalado o Presépio com figuras em tamanho real, um clássico do Natal em Portimão.

Albufeira

A cidade declarou: “Albufeira é Natal”. É este o nome do programa de festas que ocupa o Largo Engenheiro Duarte Pacheco e que inclui o maior mercado de Natal do concelho e animação de rua. As personagens míticas desta quadra — das fadas aos duendes — prometem meter conversa com os visitantes, no meio das banquinhas de artesanato e delícias gastronómicas.

Natal é também sinónimo de circo e, por isso, o recinto da Feiras das Ferreiras, recebe o Circo Dallas até 1 de janeiro. As artes circenses do trapézio, contorcionismo ou ilusionismo reúnem-se para dar as boas-vindas a 2024. Os palhaços são sempre as estrelas dos pequenos e não vão faltar.

Depois de uma viagem cheia de luzes e experiências natalícias, está na hora de entregar o carro na loja da Sixt do Albufeira Terrace, inaugurada este ano. Fica a certeza de que outros desvios poderiam ter sido feitos, já que há magia do Natal em todas as cidades portuguesas e três dezenas de balcões pelo país: Sixt está cada vez mais perto e é capaz de nos levar mais longe.

SIXT Luxury ↓ Mostrar ↑ Esconder Dentro da vasta oferta de modelos da Sixt, pode também optar pelos veículos da gama Sixt Luxury. Será uma experiência única viajar pelas maravilhosas paisagens portuguesa num dos nove modelos Porsche ao dispor: Porsche Panamera 4 E Hybrid

Porsche Panamera ST

Porsche 718 Boxster

Porsche 911 Carrera Cabrio

Porsche 911 Coupé

Porsche 911 Targa

Porsche Cayenne E-Hybrid

Porsche 718 Cayman

Porsche Macan

Guia feito. Agora é começar a preparar as malas e partir rumo à descoberta da magia do Natal. Não será de trenó, mas a Sixt garante-lhe várias opções para uma viagem segura, cómoda e cheia de emoção.