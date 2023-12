O encaminhamento de grávidas do Hospital de Santa Maria, cuja maternidade está em obras, para o Hospital São Francisco Xavier vai terminar no último dia de 2023. A partir de 1 de janeiro, os obstetras do Santa Maria que têm garantido (embora com várias falhas no último mês) parte das escalas da Urgência de Ginecologia e Obstetrícia no São Francisco Xavier deixarão de o fazer. A apenas dez dias de 2024, a Direção Executiva ainda não divulgou a solução de encaminhamento a implementar no próximo ano, nem informou o Hospital de Santa Maria quanto ao destino das grávidas seguidas no maior hospital do país.

A decisão de interromper a participação de obstetras do Santa Maria nas escalas do Hospital de São Francisco Xavier foi tomada pelo Conselho de Administração (CA) do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (CHULN, que integra o Santa Maria e o Pulido Valente), numa deliberação com data de 15 de novembro, a que o Observador teve acesso.

