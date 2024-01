Um lateral que começou como avançado: Álvaro Fernández (ou Carreras), o reforço do Benfica com quem Ronaldo gozava por ter cabelo comprido

Como qualquer irmão mais novo, Álvaro Fernández começou a apaixonar-se pelo futebol a ver o irmão mais velho a jogar. Tinha três ou quatro anos quando ia com os pais assistir às partidas das camadas jovens do Racing de Ferrol, a equipa da cidade onde viviam, e depressa saltou das bancadas para o relvado. A paixão, naturalmente, tornou-se amor. E continua a dar frutos.

Álvaro Fernández (ou Carreras, como foi apresentado) foi esta terça-feira à noite oficializado como reforço do Benfica, chegando por empréstimo do Manchester United até ao final da temporada e com opção de compra por um valor que deve rondar os dez milhões de euros. O lateral espanhol passou a primeira metade da época cedido ao Granada, com os ingleses a chamarem-no de volta já durante o mercado de janeiro para agora o emprestarem novamente aos encarnados. É o terceiro reforço de inverno do Benfica, depois de Marcos Leonardo e Gianluca Prestianni, sendo que este último só será oficializado no final do mês e quando completar 19 anos.

Canhoto, Álvaro Fernández tem 20 anos e depressa chamou a atenção do Deportivo depois de dar os primeiros passos no Racing de Ferrol. Passou dois meses no Galicia de Caranza antes de assinar definitivamente pela equipa da Corunha – onde chegou como avançado. “Quando era pequeno jogava como avançado, adorava marcar golos. Houve uma temporada no Racing em que marquei mais de 100 golos”, contou o jovem jogador ao jornal Marca.

No Deportivo, porém, foi convertido a lateral e colocado à esquerda, por ser esse o seu pé dominante. “O que mais me custava no início era correr para trás, mas agora já estou mais habituado. Costumo brincar e perguntar o que seria de mim se não tivesse mudado de posição. Agora defendo-me atacando. Considero-me um jogador físico, rápido e com bom toque de bola. Acho que o meu pé esquerdo é o que me torna um jogador diferente”, acrescentou o galego.

Em 2017, quando tinha apenas 14 anos e depois de dar nas vistas na Corunha, surgiu a oportunidade de assinar pelo Real Madrid e completar a formação nos merengues. Tomou a difícil decisão de se afastar ainda mais de casa, passando a viver a 600 quilómetros dos pais, e foi viver para uma das residências do clube. Três anos depois e numa altura em que também já era acompanhado por Barcelona e Manchester City, surgiu o interesse do Manchester United. E Álvaro Fernández decidiu mudar de cidade, de país e de futebol para continuar a perseguir o sonho.

Foi integrado na equipa principal em 2020/21, quando Ole Gunnar Solskajer ainda era o treinador dos red devils, mas foi essencialmente utilizado pelos Sub-23 e os Sub-19 – onde acabou por mudar de nome. Até esse momento, Álvaro era Carreras, o apelido da mãe e o último do nome. A inscrição na Youth League, porém, colocou-o como Álvaro Fernández, usando o apelido do pai, algo que assumiu e que agora diz deixar “contente tanto a mãe como o pai”.

Chegou a ser convocado para a equipa principal em duas ocasiões, já por Ralf Rangnick, mas não saiu do banco contra o Chelsea e o Brighton e não chegou a estrear-se ao mais alto nível – apesar de, em maio de 2022, ter sido eleito o Jogador do Ano dos Sub-23 do Manchester United. Seguiu por empréstimo para o Preston North End, do Championship, mas não sem antes cumprir o sonho de treinar com Cristiano Ronaldo.

“Goza muito comigo porque tenho o cabelo comprido. No outro dia tive a sorte de ficar na equipa dele no treino e marcou um golo com uma assistência minha. Tem a idade que tem e é um portento físico incrível, não há quem acompanhe aquele ritmo. Passa o dia no ginásio. É uma loucura, um privilégio aprender todos os dias com os melhores. Passei de jogar com eles no FIFA para treinar e brincar com eles”, explicou, na altura, o jogador espanhol.