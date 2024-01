No jogo da sorte e do azar, venceu quem se lembrou sempre de que as finais são para ganhar (a crónica da final da Taça da Liga)

Dizer que o Sp. Braga-Estoril deste sábado era a final da Taça da Liga que ninguém esperava é injusto. O Sp. Braga-Estoril deste sábado era a final da Taça da Liga que Sp. Braga e Estoril esperavam — e conseguiram. Os minhotos afastaram o Sporting, os estorilistas afastaram o Benfica e em conjunto evitaram o expectável dérbi em Leiria, garantindo desde logo a segunda final de sempre sem qualquer equipa “grande”.

Do lado do Sp. Braga, a equipa de Artur Jorge procurava a conquista da Taça da Liga pela terceira vez. Já eliminados da Taça de Portugal e a 10 pontos da liderança do Sporting no Campeonato, os minhotos olhavam para a competição como a garantia de uma temporada com um troféu para apimentar a corrida pelo apuramento para a Liga dos Campeões.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sp. Braga-Estoril, 1-1 (5-4 após grandes penalidades) Final da Taça da Liga Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria) Sp. Braga: Matheus, Víctor Gómez (Serdar, 77′), José Fonte (Joe Mendes, 77′), Paulo Oliveira, Borja, João Moutinho, Vitor Carvalho (Al Musrati, 67′), Álvaro Djaló (Roger, 56′), Rodrigo Zalazar (Pizzi, 67′), Ricardo Horta, Abel Ruiz Suplentes não utilizados: Tiago Sá, Rony Lopes, Francisco Chissumba, Djibril Soumaré Treinador: Artur Jorge Estoril: Dani Figueira, Pedro Álvaro, Bernardo Vital, Mangala, Wagner Pina, Mateus Fernandes, Koba Koindredi (Holsgrove, 59′), Tiago Araújo, Rafik Guitane (Heriberto, 85′), Cassiano (Alejandro Marqués, 59′), João Marques Suplentes não utilizados: Marcelo Carné, Raúl Parra, Volnei, João Carlos, Jovic, Ndiaye Treinador: Vasco Seabra Golos: Cassiano (6′), Ricardo Horta (20′) Ação disciplinar: cartão amarelo a José Fonte (5′), a Álvaro Djaló (22′), a Tiago Araújo (37′), a Mateus Fernandes (43′), a Wagner Pina (45+1′), a Rafik Guitane (62′), a Ricardo Horta (64′), a Dani Figueira (83′), a Alejandro Marqués (90+5′)

Do lado do Estoril, a equipa de Vasco Seabra disputava a primeira final em mais de 80 anos e procurava o melhor dia da história do clube. Também já eliminados da Taça de Portugal e apenas um ponto acima da zona de despromoção no Campeonato, os estorilistas olhavam para a competição como a garantia de uma época histórica e um boost de confiança para meses que serão de autêntica sobrevivência.

Juntos, Sp. Braga e Estoril poderão ter hipotecado (ou adiado) o desejo da Liga Portugal de colocar a Taça da Liga num país estrangeiro, para potenciar a competição e explorá-la comercialmente. Também juntos, Sp. Braga e Estoril deixaram bem claro que é sempre arriscado apostar tudo em futurologia ou resultados que ainda não conhecemos. Afinal, é a imprevisibilidade do que acontece durante os 90 minutos depois do apito inicial que deixa centenas, milhares e milhões apaixonados.

????????Cassiano iguala Clayton Silva do Casa Pia, com 4 golos, no topo da lista dos melhores marcadores da edição 2023/24 da Taça da Liga. Há 3 épocas que o avançado estorilista não marcava 10+ golos numa só temporada. pic.twitter.com/4Bp1ZNeC3Z — Playmaker (@playmaker_PT) January 27, 2024

Neste contexto, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria, Artur Jorge fazia apenas uma alteração face à equipa que eliminou o Sporting na meia-final e trocava Pizzi por Abel Ruiz, sendo que não contava com o lesionado Bruma e apostava em Álvaro Djaló, Ricardo Horta e Zalazar no apoio ao avançado espanhol. Do outro lado, Vasco Seabra trocava Volnei, Rodrigo Gomes e Heriberto por Pedro Álvaro, Tiago Araújo e João Marques, com Cassiano e Guitane a manterem a titularidade no ataque.

O Estoril entrou no jogo praticamente a vencer: José Fonte fez falta sobre Cassiano no interior da grande área do Sp. Braga e Fábio Veríssimo, depois de alertado pelo VAR, assinalou grande penalidade. Na conversão, o mesmo Cassiano bateu Matheus e abriu o marcador (6′). Os minhotos demoraram pouco a reagir, com Abel Ruiz a testar Dani Figueira com um remate na área ainda dentro do quarto de hora inicial (12′), e depressa se percebeu que a equipa de Artur Jorge ia correr atrás do prejuízo.

????Há 8 anos que não havia dois golos nos primeiros 20 minutos de uma final da ????Taça da Liga:

2015/16 Marítimo [0-2] Benfica aos 18'

2023/24 SC Braga [1-1] Estoril aos 20' pic.twitter.com/0J2lDag8PE — Playmaker (@playmaker_PT) January 27, 2024

O Sp. Braga passou a dominar a posse de bola, com João Moutinho a ter muito espaço no meio-campo para gerir a movimentação ofensiva da equipa e o Estoril a demonstrar dificuldades para sair de forma organizada. O conjunto de Vasco Seabra não conseguia explorar a profundidade, com Guitane e Wagner Pina a passarem completamente ao lado do jogo na primeira parte, e os minhotos aproveitavam para empurrar o adversário para perto da própria grande área.

À passagem dos 20 minutos, de forma natural, surgiu o empate. Num lance estudado e a partir de um canto cobrado na esquerda, a bola caiu direitinha à entrada da grande área e Ricardo Horta atirou de primeira e sem qualquer hipótese para Dani Figueira (20′). O Estoril só reagiu com um pontapé de Tiago Araújo que passou ao lado (28′), mas a verdade é que o Sp. Braga também não voltou a criar verdadeiras oportunidades de golo até ao intervalo.

No fim da primeira parte, o Estoril estava a permitir um domínio do Sp. Braga que não permitiu ao Benfica na meia-final, afundando por completo no próprio meio-campo e demonstrando dificuldades na hora de contrariar a dinâmica ofensiva adversária. Do outro lado, o Sp. Braga estava a confirmar a expectável superioridade, mas não tinha capacidade para criar várias ocasiões de golo e parecia sempre algo afastado da baliza estorilista.

????❄️ INTERVALO | Braga 1-1 Estoril Praia ???? Canarinhos marcaram cedo, de penálti

???? Minhotos reagiram com grande golo

???? E já dominam esta final#AllianzCup #SCBEPF pic.twitter.com/6BbcK5DekI — GoalPoint (@_Goalpoint) January 27, 2024

