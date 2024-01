Em atualização

O Ministério da Agricultura pediu à Comissão Europeia uma “autorização especial” para que sejam revertidos os cortes previstos para a agricultura biológica e para a produção integrada, no âmbito do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), que estão a ser contestados pelos agricultores. A informação foi avançada esta quarta-feira pelo presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), associação que decidiu, por isso, não se associar aos protestos e bloqueios de agricultores que estão previstos para quinta-feira.

A CAP diz que preferiu “outra via” no atual “momento político”, a negociação direta com o Governo, através da qual foi possível chegar a “acordo”. Os protestos previstos para quinta-feira “são espontâneos” e “a CAP, quando organiza manifestações, organiza ela própria, como fez no ano passado”. Mas Álvaro Mendonça e Moura deixa uma “palavra de solidariedade para todos os agricultores que se sentem injustiçados”.

O presidente da CAP explicou que, nos últimos dias, a confederação esteve em “permanente negociação com o Governo para procurar reverter as medidas” e que lhe foi garantido pelo Ministério da Agricultura que será feito um pedido à Comissão Europeia para que os cortes previstos sejam revertidos. Segundo o responsável, quando chegar a autorização, os montantes em falta serão repostos. As medidas agroambientais do Segundo Pilar também não vão sofrer reduções, disse.

“Compreendemos por inteiro aqueles agricultores que espontaneamente se organizaram. A CAP trabalhou de uma forma diferente mas compreende perfeitamente a indignação e o desânimo”, afirmou.

A CAP associou-se a uma manifestação que tem lugar esta quarta-feira em Bruxelas para apelar à Comissão a “olhar de outra forma para a agricultura”. Mas “não se associa de maneira nenhuma a manifestações violentas que têm ocorrido noutros países e que têm prejudicado agricultores portugueses”. “Solidários com o conjunto de agricultores mas muito exigentes no método de ação”, disse Mendonça e Moura.

As declarações à imprensa aconteceram após uma reunião do Conselho de Presidentes da CAP, um órgão consultivo que agrega os presidentes de organizações de produtores de todo o país, para tomar uma posição sobre os protestos de agricultores noutros países da Europa que têm ocorrido nas últimas semanas.

Ao contrário da CAP, a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) anunciou já que vai promover iniciativas regionais de protesto, incluindo marchas lentas e manifestações, pela melhoria dos rendimentos no setor, numa altura em que decorrem várias bloqueios de estradas em vários países europeus.