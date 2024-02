As gargantas desafinadas não ficam tímidas de tanto cantar por ele. Gyokeres é um fenómeno em Alvalade e pede que os adeptos entoem o seu cântico a cada golo que marca (e são muitos). Frente à União Leiria, o avançado bisou. Se foi o segundo golo que fixou o 0-3 que colocou os leões nas meias-finais da Taça de Portugal, foi o primeiro que desbloqueou o encontro e o cofre onde o Sporting vai ter que desencantar mais um milhão de euros para pagar ao Coventry, clube de onde é proveniente o sueco. Assim, o ponta de lança que já era o reforço mais caro de sempre do Sporting, graças ao pagamento de 20 milhões que a equipa verde e branca tinha feito ao emblema do Championship, dilata o seu próprio recorde.

“É um jogador que veio ajudar muito, um jogador que chama muito a atenção”, reagiu o treinador do Sporting, Rúben Amorim, após o jogador ter atingido a marca dos 25 golos. “Não me importo de pagar, porque o dinheiro não é meu, mas um jogador torna-se mais barato conforme a influência que tem. Para já, pela idade que tem, depois, pela influência na equipa. Pagando mais milhão, menos milhão, não há problema”, desvalorizou. “Isso do dinheiro é muito subjetivo. Há jogadores que são baratos e se tornam caros e há jogadores que são muito caros para a realidade dos nossos clubes e que depois se tornam baratos”.

O Sporting vai defrontar o Sp. Braga na próxima jornada do campeonato (encontro onde não se sabe se Paulinho pode jogar devido a um traumatismo no pé direito) e, apesar de já atingido os 87 golos em todas as competições esta temporada, não significa que exista margem para relaxamento na defesa. Os leões conseguiram diante da equipa da Segunda Liga o terceiro jogo consecutivo sem sofrer, algo que aconteceu pela primeira vez esta época.

“Nós gostamos sempre de não sofrer golos. É uma boa regra e estamos sempre mais perto de ganhar. Não gosto de falar que marcamos sempre um golo, porque, da última vez que disse isso, não marcámos ao Sp. Braga [para a Taça da Liga]. É um sinal de competência da equipa. Mesmo quando os jogos estão com um resultado 2-0, 3-0, deixa a equipa muito mais concentrada do que se ligarmos apenas a ganhar os jogos. Tudo é importante numa equipa grande. Todos os pormenores contam. Acho que nós, nesse aspeto, temos que melhorar. Ter apenas uma vez três jogos sem sofrer não é um bom sinal”, analisou Amorim.