O Sporting foi à Suíça vencer por 1-3 na primeira mão do playoff de apuramento para os oitavos de final da Liga Europa. Os 45 minutos inaugurais dos leões foram pouco consistentes e tiveram momentos desnecessários de sobressalto. A partir da ida aos balneários, a situação alterou-se e Rúben Amorim, que já tinha realizado quatro mudanças no onze inicial que apresentou no último jogo do campeonato contra o Sp. Braga (5-0), ficou mais à vontade para realizar trocas.

Coates foi poupado devido ao relvado sintético em que o jogo ia decorrer. Morita, Trincão e Geny começaram o encontro no banco. Gyokeres e Hjulmand saíram no decorrer do encontro. No meio de todas estas alterações, Rúben Amorim deu oportunidade para que Koba Koindredi, reforço vindo do Estoril no mercado de janeiro, e Rafael Nel, jovem formado em Alcochete, usassem pela primeira vez a camisola verde e branca. À SportTv, o técnico disse que viu “muito potencial em tudo” o que o centrocampista fez pelo que os elementos da equipa técnica ficaram “muito satisfeitos”, enquanto que o atacante faz parte do lote de jogadores jovens que “têm de estar preparados”.

“Fizemos gestão, porque precisamos de pensar a longo prazo. É uma fase onde temos de arriscar aqui e ali. Temos confiança em todos os jogadores e tentamos equilibrar a equipa em todos os momentos. Quando têm que sair, saem. Mesmo com mexidas, o jogo esteve sempre controlado. Houve uma pequena gestão, mas a pensar também neste jogo, para termos jogadores frescos”, aprofundou Amorim.

Com um vantagem de dois golos para a segunda mão, os leões têm a tarefa de chegar aos oitavos mais facilitada, mas ainda não completamente conseguida. “Estamos mais perto. Falta-nos um jogo e temos uma vantagem de dois golos, mas a eliminatória não está fechada. Fizemos o nosso trabalho e agora é pensar num jogo importantíssimo em Moreira de Cónegos e preparar a segunda mão. O Young Boys é uma equipa corajosa, houve muitos duelos entre as defesas, e quando isso acontece é preciso marcar golos. Temos de o fazer novamente em Alvalade”.