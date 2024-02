O chamado “prémio salarial de valorização das qualificações”, que ficou conhecido como “devolução” das propinas, vai ter de ser pedido pelos jovens até ao final de maio de cada ano através de um formulário eletrónico que ficará disponível no Portal ePortugal.

Segundo uma portaria publicada esta quinta-feira em Diário da República, que operacionaliza a medida, “o prémio salarial é requerido pelos jovens trabalhadores detentores de grau académico relevante, em formulário eletrónico no Portal ePortugal, até ao final de maio do ano seguinte” à verificação dos pressupostos previstos.

Após o pedido, a Direção-Geral do Ensino Superior tem 30 dias para verificar a sua validade e conformidade (a titularidade do grau académico e respetivo ciclo de estudos associado) e disponibilizar à Autoridade Tributária a informação necessária. Depois desse prazo, a AT tem mais 30 dias para verificar que o requerente mora e trabalha em Portugal e procede ao pagamento do prémio. Esse pagamento é feito por transferência bancária, através do IBAN que consta no sistema de registo de contribuintes.

