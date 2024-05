A Câmara Municipal de Lisboa vai homenagear Eunice Muñoz com a inauguração, na segunda-feira, de um passeio pedonal no Braço de Prata, freguesia de Marvila, a que atribuirá o nome da atriz, anunciou esta sexta-feira a autarquia.

A inauguração esteva prevista para 27 de março, Dia Mundial do Teatro, como um dos filhos da atriz, António Borges, avançara à imprensa, mas acabou por ser adiada, devido às condições meteorológicas adversas registadas naquela altura.

O passeio pedonal localiza-se ao lado de um conjunto de edifícios, “num percurso muito bonito junto ao rio”, disse António Borges, na altura, à agência Lusa. “Estou certo de que a nossa querida Eunice iria gostar muito”, frisou.

Em fevereiro passado, a autarquia de Lisboa anunciara que iria atribuir nomes de lugares da cidade à atriz Eunice Muñoz (1928-2022), à fadista Teresa Tarouca (1942-2019) e à bailarina, atriz e coreógrafa Águeda Sena (1927-2019).

A autarquia avançara que o Passeio Pedonal Eunice Muñoz se situaria entre Braço de Prata, na freguesia de Marvila, e o Parque das Nações, na freguesia com o mesmo nome.

Nascida na Amareleja em 30 de julho de 1928, Eunice Muñoz é considerada “uma das maiores referências do teatro, da televisão e do cinema portugueses” e “um dos grandes vultos da cultura portuguesa do século XX”.

Eunice Muñoz, que se estreou no palco do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, em 28 de novembro de 1941, na peça “Vendaval”, de Virgínia Vitorino, com a Companhia Rey Colaço/Robles Monteiro, que aí se encontrava sediada, morreu em Carnaxide, em 15 de abril de 2022.

Numa entrevista concedida à agência Lusa em setembro de 2021, a atriz, já com 80 anos de carreira, definiu-se como “uma pessoa como outra qualquer”, “uma mulher simples”, sublinhando ser assim que “gostava de ser lembrada”.

Admitiu, contudo, que “não podia deixar de ser atriz”, por descender de uma família de atores, pelo que o teatro sempre fez parte da sua vida.

“Sou uma pessoa como outra qualquer”, mulher, mãe de seis filhos, com netos e bisnetos, mas, “em princípio, só podia ser atriz”, assegurou.

A inauguração do passeio pedonal está marcada para as 18h00 da próxima segunda-feira, com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.