Perto das 20h00 deste domingo, os jogadores e a equipa técnica do Sporting começaram a chegar ao Estádio de Alvalade, local onde iriam assistir à partida do Benfica frente ao Famalicão e onde se concentrariam caso o rival escorregasse. O que acabou por acontecer. Foi ali, ao som de “Eu quero o Sporting campeão” — cântico que viralizou nas hostes verde e brancas ao longo da época —, que os festejos do 20.º Campeonato leonino tiveram início.

O MOMENTO ???? SOMOS CAMPEÕES!!! ???? pic.twitter.com/jvDCNh0XD7 — Sporting CP ???? (@SportingCP) May 5, 2024

Cerca de meia hora depois, já para lá das 23 horas e com os adeptos a começarem a juntar-se em Alvalade, a equipa começou a entrar no autocarro panorâmico que a levou ao Marquês de Pombal. Nesta altura, o ponto alto deu-se quando o guarda-redes Franco Israel, que se encontra lesionado e foi operado este domingo antes da festa, se juntou aos companheiros.

???????? Marquês de Pombal pic.twitter.com/h8SEKjZJU5 — Sporting CP ???? (@SportingCP) May 5, 2024

Festejos do Sporting depois de se sagrar campeão nacional de futebol, em Lisboa. pic.twitter.com/24qzoDhpxy — João Porfírio (@porfiriojoao1) May 5, 2024

A caminho do Marquês de Pombal, os adeptos não faltaram e acompanharam às centenas o autocarro durante todo o percurso. E, para a posteridade, ficam momentos para todos os gostos.

ST JUSTE É UM MOOODDD pic.twitter.com/u4gEcsCnFx — ???? (@quendaprop) May 5, 2024

Foste apanhado , Amorim ???? A cara no final ???? pic.twitter.com/0ppX49rJXe — Sporting CP 24/7 ⌚️ (@SportingCP24_7) May 5, 2024

PORTUGAL É VERDE E BRANCO ???????? pic.twitter.com/czhPfdpPH7 — Sporting CP ???? (@SportingCP) May 5, 2024

CAMPEÕES, CAMPEÕES, NÓS SOMOS CAMPEÕES ???????? pic.twitter.com/mwXtwAdUA1 — Sporting CP ???? (@SportingCP) May 5, 2024

Chegados ao Marquês de Pombal, onde centenas de milhares de adeptos aguardavam ansiosamente a presença do plantel, a festa prosseguiu… e até deu para se pedir a permanência de Rúben Amorim, que deixou cair o microfone.

A imagem fala por si. Totalmente incrível. Portugal é verde ???? pic.twitter.com/zxqENUC0Fb — Sporting Things (@Sporting_Things) May 6, 2024

O mundo sabe que SOMOS CAMPEÕES ???? pic.twitter.com/ffKEHyaOLh — Sporting CP ???? (@SportingCP) May 6, 2024

???? FICA AMORIM! ???? Rúben Amorim: «E dizem que jamais seremos bicampeões outra vez. Vamos ver…» ????

@SportingCP pic.twitter.com/ocKvkeWB81 — tonicasubtonica (@tonicasubtonica) May 6, 2024

Apesar de o epicentro da festa do 20.º Campeonato do Sporting ter sido em Lisboa e no Marquês de Pombal, a onda verde saiu à rua um pouco por todo o país.

AÇORES É VERDE E BRANCO pic.twitter.com/a1bhxXjXZ5 — CAMPEÃO NACIONAL ???????? (@MoritaHive) May 5, 2024

Na falta de cachecol, qualquer coisa verde serve, VAMOS CARALHOOOOOO pic.twitter.com/uIIAIa51Lh — SportingDependente (@SuspendamEsta) May 5, 2024