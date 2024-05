O Sporting sagrou-se este domingo campeão nacional de futebol, beneficiando da derrota do Benfica em casa do Famalicão para fazer já a festa. Ainda antes da equipa rumar ao Marquês do Pombal, epicentro dos festejos leoninos, os jogadores e o treinador falaram aos jornalistas no Estádio de Alvalade. E houve outros motivos para festejar.

Rúben Amorim, técnico que tem nos últimos dias tem sido notícia devido à incerteza que paira em torno do seu futuro, mostrou-se decidido. Em noite de consagração da sua equipa e da conquista do seu segundo título de campeão nacional, o treinador de 39 anos garantiu que vai continuar no Sporting na próxima época.

“Tenho contrato e sou treinador do Sporting”, salientou Amorim. Para já, o treinador está apenas focado em “festejar”. “[O título] é para todos os sportinguistas. Pazes feitas? Vamos ver no Marquês. É uma felicidade enorme, agora temos de ir festejar. Ainda faltam mais coisas. O primeiro foi um Campeonato atípico, agora é para tentar o terceiro”.

É DIAAAA DE JOGOOOO ???? Míster ???? pic.twitter.com/z9DRFYqBum — Sporting CP ???? (@SportingCP) May 5, 2024

Quem também se dirigiu aos jornalistas foi o capitão Coates, que conquistou este domingo o oitavo troféu de leão ao peito. “Estou muito feliz por nós e pela nossa família. Foi um momento feliz para todos. Jantámos à espera que podia acontecer isto, com a nossa família, o que foi muito importante. Agora é festejarmos todos juntos”.

Quanto ao desfecho do Campeonato, o central uruguaio não tem dúvidas: “Foi mérito nosso. Fomos a melhor equipa do Campeonato e mostrámos isso. Dedico este título a toda a equipa, à nossa família e adeptos, que nos apoiaram o ano todo e sofreram connosco”.

Gyökeres e o futuro: “Vamos ver o que irá acontecer. Não posso prometer nada”

Já de Viktor Gyökeres as notícias não são tão boas da parte do sueco, que aterrou em Alvalade no início da presente temporada e depressa conquistou os adeptos do Sporting. Porém, 44 golos e um título depois, a sua continuidade em Portugal não está garantida, como o próprio deixou antever.

“Adoro estar aqui. Tem sido fantástico. Vamos ver o que irá acontecer. Isto é futebol. Não posso prometer nada. Mas tenho contrato com o Sporting e gosto muito de estar aqui. As coisas acontecem muito rápido no futebol e nós temos de nos adaptar”, partilhou o avançado. Questionado sobre o técnico Rúben Amorim, o camisola 9 não tem dúvidas: “É um bom treinador, não me importaria [que ficasse]. É difícil prever o futuro. É o nosso treinador agora e ainda temos alguns jogos até ao final da época”.

Já Hugo Viana, diretor desportivo do conjunto verde e branco, enalteceu a caminhada da equipa ao longo da temporada e destacou o dérbi frente ao Benfica, em Alvalade, como o jogo mais importante do 20.º Campeonato do Sporting. “Acho que houve um ou outro jogo a par desse, mas obviamente que o jogo com o Benfica em casa pode ter sido o jogo-chave da época”, confidenciou.

Relativamente à continuidade de Rúben Amorim no emblema de Alvalade, Hugo Viana respondeu apenas: “Vamos ser todos felizes hoje, queremos ser felizes”. “É hora de dar os parabéns aos jogadores, a toda a equipa técnica e a todos os adeptos”, concluiu o diretor desportivo.