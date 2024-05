Tinha acabado de ganhar uma medalha de bronze, já sonhava com o ouro três anos depois. Jorge Fonseca sonhava há muito com o pódio nos Jogos Olímpicos depois de ter sido bicampeão mundial mas nem mesmo essa conquista em Tóquio serviu para apaziguar essa “fome” de lutar por mais. Quem o ouvisse, não tinha como não acreditar. Até pelo facto de dizer que queria encontrar na final de Paris-2024 um francês, por não esquecer a forma como foi eliminado nos Europeus de Lisboa por um judoca do país, tudo ali parecia quase uma inevitabilidade tratando-se da competição desportiva mais complicada de ganhar. No entanto, houve um período de “ressaca”. Sem resultados, com muitas lesões. Agora, “o” Jorge Fonseca está a voltar.

???? BRONZE???? ! ???? Jorge Fonseca ganha combate em 20 segundos e fica no 3️⃣.º lugar, no Grand Slam de Astana, Cazaquistão Leia mais na app da #EquipaPortugal#COPortugal | ???? IJF pic.twitter.com/PNfEYymUEH — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) May 12, 2024

Os primeiros sinais surgiram no Grande Prémio de Upper, na Áustria, quando conseguiu o primeiro pódio internacional com uma medalha de prata em março. Ainda em março, no Grand Slam de Antália, o judoca do Sporting regressou aos triunfos com um ouro. Agora, no Grand Slam de Astana, foi surpreendido no combate de acesso às meias-finais mas acabou por conseguir a sua redenção, ganhando a medalha de bronze.

Atual 13.º classificado do ranking mundial de -100kg, Jorge Fonseca ficou isento da primeira ronda e bateu depois o britânico Oliver Barratt antes de ceder perante o polaco Piotr Kuczera, 27.º da hierarquia. Mais tarde, nas repescagens, o português começou por bater o Anton Savytskiy (30.º) e confirmou o favoritismo frente ao croata Zlatko Kumric (69.º), necessitando apenas de 21 segundos para ganhar por ippon.

Jorge Fonseca de ???????????????????????? ???? O nosso judoca derrotou o croata Zlatko Kumric em 21 segundos, por ippon, no Grand Slam do Cazaquistão ????

Parabéns, Leão ????

???? IFJ #JudoSCP pic.twitter.com/aEO0Bzsfd3 — Sporting CP – Modalidades (@SCPModalidades) May 12, 2024

De recordar que esta foi a segunda medalha de Portugal no Grand Slam de Astana, depois do ouro da jovem Taís Pina em -70kg este sábado. Maria Siderot chegou ao combate pelo bronze mas acabou na quinta posição. Esta foi a última grande prova antes dos Campeonatos do Mundo de Abu Dhabi, que começam no próximo dia 19 de maio. Ainda assim, a preparação de todos os judocas está sobretudo centrada nos Jogos Olímpicos de Paris, com Jorge Fonseca a entrar em cena no dia 1 de agosto… para voltar a lutar pelo ouro.