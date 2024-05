A União Europeia de Radiodifusão justificou esta quinta-feira à Comissão Europeia a proibição da bandeira da União Europeia na edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção com o “contexto político global sensível” e questões de segurança no recinto.

De acordo com uma carta endereçada pela União Europeia de Radiodifusão ao executivo comunitário, divulgada pelo vice-presidente Margaritis Schinas na rede social X, houve “certos desafios” na organização do festival que este ano se realizou na cidade de Malmö, na Suécia.

I appreciate the positive reply from @EBU_HQ regarding my concerns raised on the ban of the EU flag during the 2024 Eurovision Song Contest.

