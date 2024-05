281 dias depois do início de mais uma edição da Primeira Liga, chegava a hora de todas as decisões. A hora que ia decidir quem conseguia, desde já, cumprir o objetivo delineado há nove meses e quem, por inerência, ia continuar em risco de cair para o segundo escalão. Apesar de não ser um adeus anunciado, o que a história indica é que o 16.º classificado tem perdido no playoff de despromoção. Aconteceu com o Rio Ave em 2021, com o Moreirense em 2022 e, o ano passado, com o Marítimo.

Por isso, era de evitar colocar-se em zona proibida e soltar, já este sábado, o grito da manutenção no principal escalão do futebol português. Boavista e Estrela da Amadora partiam na pole position, mas o Portimonense seguia logo atrás, a apenas dois pontos dos axadrezados e a um dos tricolores. Apesar da curta diferença entre as três equipas, esta 34.ª jornada não teve impacto direto na classificação e tudo acabou como começou, com a equipa de Paulo Sérgio a “cair” para o playoff.

Como é habitual nestas circunstâncias, as contas do playoff mantiveram-se incertas até ao apito final… literalmente. Nesse período, o Portimonense esteve livre do antepenúltimo lugar em três ocasiões, acertou três vezes na trave da baliza do rival algarvio, mas a vitória (2-1) acabou por ser insuficiente. Tudo porque, aos 100 minutos, o Boavista beneficiou de uma grande penalidade, que Miguel Reisinho converteu no último lance do Campeonato. Este golo ditou o empate a norte (2-2) e atirou os algarvios para o playoff. As duas equipas até terminaram em igualdade pontual, mas a diferença de golos revelou-se fundamental (-23 contra -33). Mais fácil foi a tarefa do Estrela da Amadora que, na receção ao Gil Vicente, esteve em zona de playoff durante 13 minutos, mas terminou o jogo com os três pontos no bolso (1-0).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No patamar que ditará quem é a última equipa a disputar o Campeonato Nacional 2024/25, o Portimonense começa a eliminatória junto dos seus adeptos. O adversário será conhecido durante a manhã deste domingo, com AVS e Marítimo ainda a lutarem pelo terceiro lugar da Segunda Liga. A primeira partida está agendada para o dia 25 de maio e acontecerá no Estádio Municipal de Portimão. O segundo e decisivo encontro será no reduto da equipa do segundo escalão, no dia 2 de junho.

1′. Portimonense no playoff (30 pontos), Estrela da Amadora (31) e Boavista (32) garantem a manutenção.

11′. Golo no Farense-Portimonense (0-1), Berto. Estrela da Amadora no playoff (31 pontos), Portimonense (32) e Boavista (32) garantem a manutenção.

24′. Golo no Estrela da Amadora-Gil Vicente (1-0), Kikas. Portimonense no playoff (32 pontos), Boavista (32) e Estrela da Amadora (33) garantem a manutenção.

30′. Golo no Boavista-Vizela (0-1), Lebedenko. Boavista no playoff (31 pontos), Portimonense (32) e Estrela da Amadora (33) garantem a manutenção.

32′. Golo no Farense-Portimonense (0-2), Carlinhos. Boavista no playoff (31 pontos), Portimonense (32) e Estrela da Amadora (33) garantem a manutenção.

53′. Golo no Boavista-Vizela (1-1), Joel Silva. Portimonense no playoff (32 pontos), Boavista (32) e Estrela da Amadora (33) garantem a manutenção.

55′. Golo no Farense-Portimonense (1-2), Cristian Ponde. Portimonense no playoff (32 pontos), Boavista (32) e Estrela da Amadora (33) garantem a manutenção.

61′. Golo no Boavista-Vizela (1-2), Matheus Pereira. Boavista no playoff (31 pontos), Portimonense (32) e Estrela da Amadora (33) garantem a manutenção.

90+7′. Golo no Farense-Portimonense (1-3), Lucas Ventura. Boavista no playoff (31 pontos), Portimonense (32) e Estrela da Amadora (33) garantem a manutenção.

90+11′. Golo no Boavista-Vizela (2-2), Miguel Reisinho (gp). Portimonense no playoff (32 pontos), Boavista (32) e Estrela da Amadora (33) garantem a manutenção.