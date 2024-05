O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta quarta-feira um aviso amarelo para as ilhas do grupo Central dos Açores devido às previsões de “precipitação por vezes forte” a partir da próxima madrugada.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo para as ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial estará válido entre as 03h locais (04h em Lisboa) e as 15h locais (16h em Lisboa) de quinta-feira.

De acordo com o aviso emitido, “uma superfície frontal fria com ondulações, associada a uma depressão centrada a norte, irá provocar um agravamento do estado do tempo nas ilhas do grupo Central”

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda às populações que sejam tomadas medidas de autoproteção, entre as quais, a limpeza dos sistemas de drenagem das residências, fechar bem portas, janelas e persianas, não circular sem necessidade, tendo em conta a possibilidade de formação de lençóis de água e, em locais não pavimentados, redobrar a atenção.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.